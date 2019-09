El dilema: ¿Es inmoral vender un regalo?

Sergio del Molino y Edu Galán responden al dilema que plantea un oyente, ¿es de buena educación vender un regalo que te han hecho? ¿se puede volver a regalar a otra persona?

CON SERGIO DEL MOLINO Y EDU GALÁN

Edu Galán apoya la opción de cambiarlo o canjearlo por dinero "Se puede vender, lo estás convirtiendo en su estado original", declara. Por el contrario, Sergio del Molino confirma que él ha recibido regalos horrorosos, pero que no se puede vender para no ofender al amigo que te obsequió con un detalle. Además, analizan las respuestas de los oyentes en twitter:

También responden a otra oyente que les pregunta si debe prestar dinero a un familiar o no.

Por otro lado, escuchan las réplicas que les hizo nuestro CEO en estilo y protocolo,Josemi Rodríguez-Sieiro, en su anterior sección, cuando hablaron de los regalos de las bodas.

Asimismo, Alsina les consulta si debería hacer alguna pregunta incómoda a Arturo Pérez-Reverte.

