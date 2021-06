Ángeles Caballero: "En las apps de ligar, la gente miente mucho con las fotos"

Tras la vuelta a la nueva normalidad con la pandemia, Ángeles Caballero comenta en Más de uno que esta situación también ha traído una nueva anormalidad. Explica que hace unos días se subió en un taxi, que olía mucho a marihuana, y que el taxista llevaba colgado del retrovisor central un sujetador de encaje. "Lo primero que pensé es que a mí eso no me cabía, pero no me pregunté nada. Estaba un poco mareada por el olor", dice.

Por otra parte, a raíz de haber recibido una nota de prensa para la presentación de un libro sobre apps de ligar, escrito por una 'dating coach', Ángeles Caballero habla sobre estas aplicaciones móviles y cómo la gente engaña en muchas de ellas. Comenta que algunas amigas suyas las usan y dice que hay mucha gente que miente con sus imágenes, ya sea pixelándolas o pareciendo mucho más fuerte de lo que están. "El género de tíos que hay en estas apps está fatal, a las fotos pixeladas se les une la poca altura", explica, y añade que también hay mucha gente con perro y obsesionados con demostrar que están muy "mazados".

Asegura que en estas apps solo hay gente que acaba de dejarlo con su pareja, gente con muchas taras que busca una madre que les cuide o, incluso, maridos de amigas que se cambian el nombre para pasar inadvertidos. Por ello, dice que era mucho más fácil ligar en la antigua normalidad, cuando solo tenías que ir a un bar y ver a un tío que te gustara.