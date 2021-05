Ángeles Caballero: "Hay que acabar con el concepto de cinturón rojo en Madrid"

Tras las elecciones a la Comunidad de Madrid, en las que el Partido Popular arrasó a la izquierda en todos los distritos y municipios de Madrid (excepto Fuentidueña de Tajo y El Atazar, donde ganó el PSOE), Ángeles Caballero hace su propio análisis de la victoria de Ayuso.

La primera conclusión que se puede sacar de las elecciones, es que "tenemos que acabar de una vez con el concepto de cinturón rojo en Madrid", comenta Ángeles. Además, sostiene que Ayuso se está convirtiendo en la nueva Esperanza Aguirre, tanto por sus resultados como por su mismo tono de voz de "chulapismo y casticismo".

Ángeles Caballero más que de política, prefiere analizar las bandas sonoras que cada partido ha utilizado durante la campaña electoral. La famosa canción de la película La vida de Brian, 'Always look on the bright side of life' fue utilizada por el partido de Mónica García, Más Madrid, pero versionada en español y con una letra que hablaba sobre las elecciones. Los de Unidas Podemos utilizaron 'Papá cuéntame otra vez' de Ismael Serrano.

Por su parte, las derechas, Vox y el PP, se disputaron a Nino Bravo con su canción 'Libre' en defensa de la libertad. A Edmundo Bal le recibieron en un mitin con la banda sonora de Rocky. Ayer, durante la fiesta en Génova para celebrar los resultados del PP sonaron otros 'temazos' como 'Vida de Rico' de Camilo o 'La Gozadera', de Gente de Zona.