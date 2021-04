Ángeles Caballero: "Me encontré al que era mi novio con otra y se convirtió en mi ex"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado durante su entrevista con Carlos Alsina que una de las ventajas de vivir en Madrid es que "tienes la libertad de cambiar de pareja y no encontrártela nunca más", haciendo referencia a la alta densidad de población de la capital. Sin embargo, Ángeles Caballero no está de acuerdo con tal afirmación y a aprovechado para recordar que ella se encontró al que era su novio con otra chica y se convirtió inmediatamente en su ex.

Ángeles, que ya ha votado por correo para las próximas elecciones madrileñas, se ha dado cuenta de la cantidad de pequeños partidos políticos que se presentan, y hace un recorrido por algunas de las opciones. Entre los que tienen los nombres más curiosos está 'Por un mundo más justo', que le recuerda al comunicado de Edmundo Bal, 'Tercera edad en acción', 'Orden y Ley', 'Partido de los autónomos' y 'Escaños en blanco'.

Ángeles Caballero sale en defensa de Isabel Díaz Ayuso porque además de los comunistas que ella identifica, "hay otras dos amenazas ahí a la vuelta de la esquina": 'Coalición por la unidad comunista' y el 'Partido comunista de los trabajadores de España'. En total, según el registro de partidos políticos del ministerio del Interior, hay 5.029 en España. El más antiguo, que se sigue presentando, es Falange Española de las Jons, que se fundó en 1976.

En 2020, en plena pandemia, se creó el 'Partido libre del amor' que se creyeron lo de "saldremos mejores" de Sánchez. También existe otro, que Ángeles confiesa darle agobio, que se llama 'Padres unidos por la justicia, educación y responsabilidad'. Por último, Ángeles se fija en uno fundado en Collado Villalba que resume muy bien el clima político de la campaña de Madrid llamado 'Partido irreverente surrealista', "el único que tiene mi voto", dice.