Ángeles Caballero: "Las llegadas a los aeropuertos se han vuelto muy frías"

En el primer día de llegada de turistas a España sin restricciones, Ángeles Caballero fue al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para buscar a su hermana y a su cuñado. Hacía año y medio que no veía a su hermana, pero todavía hacía más tiempo que no iba a buscarla.

Ángeles reconoce que llegó al aeropuerto con la idea de recrear una escena al estilo de la famosa película 'Love Actually'. Pero una vez allí, se dio cuenta de que no podía entrar a la sala de llegadas, y un hombre en la puerta le dijo: "Señora, no se preocupe que no pueden salir por otro lugar".

Cuenta la periodista que le pareció una manera bastante triste y fría de ir a recibir a familiares, sin poder ver abrazos, sin cotillear y sin ni "ver si hay alguien que llora, igual que lo hago yo". Al reencontrarse con su hermana, al principio hicieron el amago de darse el codo, pero no pudieron evitar abrazarse fuerte y llorar de la emoción. En ese momento, Ángeles descubrió algo "muy estremecedor" porque "cuando lloró, llora exactamente igual que mi madre".