Canciones con historia: La tragedia en la que está basada 'Shiny happy people', de REM

Sara Iturbide nos habla de la banda estadounidense REM, que nos hace bailar con este tema como si fuéramos gente feliz y brillante. 'Shiny happy people' es un sencillo del álbum Out of time, publicado en 1991.

Aunque parezca una canción totalmente alegre, la realidad es que está basada en una enorme tragedia.

Se inspiraron en la masacre de la plaza Tiananmen, ocurrida el 4 de junio de 1989, cuando el gobierno chino envió al ejército a reprimir salvajemente al numeroso grupo de estudiantes y profesores que se manifestaban en la plaza contra el régimen comunista.

La canción no menciona los hechos pero el titulo y los coros hacen referencia al mensaje de un cartel de propaganda del gobierno, en el aparece un grupo de gente feliz con sonrisas brillantes y que se cogían las manos. Una propaganda con la que las autoridades chinas querían ocultar en realidad la brutal represión.

Y una curiosidad para aquellos a los que les guste la serie 'Friends', que sepan que 'Shiny happy people' se usó en una de las primeras versiones de la intro de la serie antes de que 'I'll Be There For You' de los Rembrandt se convirtiera en su tema principal.

