LOVIN' YOU CON LAURA DE LOS ÁNGELES

🎹 Laura de los Ángeles reinventa a Alejandro Sanz: magia flamenca en exclusiva para LOVIN' YOU 🎶

Esta noche, LOVIN' YOU se viste de gala con Laura de los Ángeles, la pianista flamenca que está revolucionando la música. En su nuevo disco, "Alejandro en mis manos", transforma los grandes éxitos de Alejandro Sanz en auténticas joyas de piano y sentimiento. Una propuesta única, valiente y llena de alma que solo podrás descubrir aquí. 🎶 Con colaboraciones estelares de Jorge Pardo, Lin Cortés y Naike Ponce, Laura nos invita a vivir un viaje sonoro que fusiona tradición y modernidad, tocando cada tecla con la pasión que solo ella sabe transmitir. ¿Te atreves a escuchar Alejandro Sanz como nunca antes? 🕒 Cuándo: Todos los Lunes de 1:30 AM (12:30 AM en Canarias) y hasta las 3 AM (2 AM en Canarias) 📻 Dónde: En directo en Onda Cero y disponible en Spotify, Ivoox, ondacero.es y nuestra app. 👉 Únete al programa más íntimo y emocionante del dial. 🎧 Escucha. Siente. Comparte. 🔗 Síguenos en nuestras redes: @lovinyouradio y súmate a la conversación. ¡Dale al play y déjate enamorar por un piano que cuenta historias como ninguna otra voz! 🎵✨ #LauraDeLosÁngeles #AlejandroEnMisManos #PianoFlamenco #LovinYouRadio #NachoArias #AlejandroSanz #OndaCero #Podcast #FlamencoConAlma #MusicaParaElAlma