LOVIN' YOU CON JALIS DE LA SERNA

Jalis de la Serna: Sexo, verdad y terreno íntimo

No todos los días se sienta en el estudio un tipo que ha pisado cárceles, fronteras y callejones que otros no se atreven ni a mirar. Jalis de la Serna, el periodista que ha dado voz al silencio en Encarcelados, En tierra hostil o Apatrullando, se mete esta noche en otro territorio: el del cuerpo, el deseo y la intimidad. ¿Cómo se ama cuando has visto tanto horror? ¿Cómo se desea cuando has contado lo peor del ser humano? ¿Qué es más peligroso: una zona de guerra o una cama sin deseo?

ondacero.es