Txus: "Le regalé a Juan Antonio Cebrián la canción 'La rosa de los vientos' por lo mucho que me había dado él con sus programas

La fuerza de 'La rosa de los vientos' trascendió y trasciende la antena de Onda Cero. Tan esa así, que Txus di Fellatio, líder carismático de la banda de folk metal Mägo de Oz compuso y grabó una canción para regalárselo a Juan Antonio Cebrián, creador del programa.

Hablamos con Txus de la canción 'La rosa de los vientos', que -hay que aclarar- no es la sintonía del programa (la sintonía es el tema de la película 'El inglés que subió una colina y bajó una montaña').

¿Cuál era tu relación con el programa 'La rosa de los vientos' y con Juan Antonio Cebrián?

Empecé escuchando el programa 'Turno de noche'. Me uní a esta secta diabólica de noctámbulos, gracias al programa. Por las noches, moviendo el dial, de pronto encontré a un señor con una voz preciosa (Cebrián) que te contaba cosas sobre Historia o sobre misterio con una facilidad y de una forma tan didáctica, que me hizo cambiar la almohada por la radio.

Una vez coincidí con Cebrián y le dije que yo era el batería de Mägo de Oz. Me dijo que le gustaba mucho el rock y la música celta. Él había escuchado, obviamente, la canción 'Fiesta pagana'. Empezamos una relación, la verdad, que muy bonita y, hasta hoy, sigo siendo un fiel "rosaventero".

O sea, que la culpa la tuvo aquella noche en que moví el dial y encontré una des estas voces que, de repente, te enamora y te acurruca y te arropan por la noche.

¿Cómo se te ocurrió escribir la canción 'La rosa de los vientos'?

Fue un regalo que le hice a Juan Antonio Cebrián. Él no sabía absolutamente nada Una noche, escuchando el programa dije "he crecido con ello... ha sido como la escuela, como mi instituto" y me dije "voy a hacer un decálogo de cuáles son las razones por las que 'La rosa de los vientos' me está ayudando a crecer como persona.

Entonces escribí la letra; la grabamos en una maqueta, en una demo, y se la mandé con un mensajero a Juan Antonio. Pero no se había publicado en ningún disco ni nada de nada. Cuando la escuchó quedó enamorado y decidimos grabarla en el siguiente disco. Curiosamente, 'La rosa de los vientos', que es una balada irlandesa, una canción muy lentita y tal, fue número uno en las principales cadenas musicales; o sea, que fue un éxito esa canción.

Fue un regalo que le quise hacer a Juan Antonio para devolverle tanto como me había é dado durante tantos años. Y lo hice con lo único que sé hacer: canciones.

Supongo que esto marcó un antes y un después...

Ahí nuestros lazos se estrecharon mucho más y fuimos muy buenos amigos. La canción 'La rosa de los vientos se la escribí a él, al programa, pensando en él, pensando en el programa; y quería que no la tuviera nadie, que la tuviera solo él. Y me dijo: "Txus, es una preciosidad". Y dije: "¿La grabamos?". Y él dijo: "Sí, sería un honor".

Bueno, durante la promoción del disco mogollón de gente me decía que era oyente de programa. Y otros, cuando explicaba que era una canción dedicada a 'La rosa de los vientos" empezaban a escuchar el programa y se hacían fans. Luego, hay gente que se hizo fan de Mägo de Oz a través del programa. Hubo como un cambio de fanes y admiradores muy bonitos. Hace poco, tocamos en el Arena de Ciudad de México para 19.000 personas y se me acercó un fan mexicano y me dijo que él era "rosavientero" ¡Qué alegría me dio! ... somos una secta que estamos en todos los lados ya.

¿Cuál es tu sección favorita de 'La rosa de los vientos'?

Antes era 'Pasajes de la Historia'; y ahora... 'Materia reservada', 'Ecos del pasado' y 'Zona Cero'.

Canción 'La rosa de los vientos', de Mägo de Oz