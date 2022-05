La historia de 'La rosa de los vientos' contada por Silvia Casasola

Quien nos iba a decir en 1997 cuando nos tentaron por primera vez para comenzar el ilusionante proyecto de dar vida a 'La rosa de los vientos', un nuevo programa que iniciaba su andadura en Onda Cero, que a estas alturas, después de casi veinticinco años en antena, cumpliríamos nuestro tercer milenio.

Una ocasión así merece una profunda reflexión y con el corazón y la mente abierta voy a intentar recordar y poner en valor mucho de lo vivido hasta ahora.

Un programa con un ADN especial

En este tiempo 'La rosa de los vientos' ha ido creciendo y evolucionando, tomando vida propia, tomando identidad propia. Porque a pesar de que Juan Antonio Cébrián, el alma mater de este proyecto falleció en 2007, el programa ha continuado `vivo´ gracias a que nació con un ADN muy especial compuesto por historia, ciencia, espionaje, cine y mucho misterio, porque sin un poco de misterio y de magia, la vida sería muy aburrida.

En este tiempo nos tenemos que poner la medalla al comprobar que nuestro empeño en que los sesudos científicos fueran divulgativos se ha conseguido, en que fuimos pioneros denunciando el cambio climático y el necesario cuidado de nuestro planeta, la casa de todos, y ahora es un objetivo a resolver para nuestra supervivencia.

Que el denostado mundo del misterio, donde se incluyen ovnis, conspiraciones, vida después de la muerte o fenómenos paranormales… además de ser tratado en nuestros programa de manera rigurosa con los mejores expertos, ahora sea un tema de relevancia en el Congreso de los EEUU o que las universidades investiguen buscando respuestas.

Que el tema tabú del espionaje, ahora esté en boca de todos y nuestros oyentes sean unos de los mejores informados en servicios de inteligencia del mundo gracias al savoir faire del especialista Fernando Rueda, quien junto a Jose Manuel Escribano que, más que un crítico de cine es un poeta reconvertido, son los antiguos del rock y los que han caminado junto a nosotros desde el programa 1.

Porque como dicen los Celtas Cortos en uno de los párrafos de su mítica canción `20 de abril del 90´..ya no queda casi nadie de los de antes…y los que hay..han cambiado, han cambiado….sí...

En la actualidad la tertulia zona cero que tantas alegrías nos ha dado, es la que ha estado más viva y renovada siempre con los primeros y mejores espadas del misterio. Ahora Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Josep Guijarro y Mado Martínez, lo dan todo y, no contentos con debatir apasionadamente en antena lo que piensan o han investigado, siguen haciéndolo en los pasillos de la emisora durante el pequeño descanso de los boletines, una magnífica costumbre que no se ha perdido, pues nos recuerda muchos a la tertulia B de las 4 C: Callejo, Canales, Cuesta y Cardeñosa quienes junto a Cebrián protagonizaron las primigenias tertulias zona cero, magníficos compañeros que ahora están con otros proyectos al igual que nuestros queridos Ignacio Monzón, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, la dama de los Ecos del Pasado que sigue en La rosa.

Mención especial a los que ya no están: Fernando Jiménez del Oso, Manu Leguineche, Tico Medina o Miguel de la Quadra Salcedo, cuatro maestros de la comunicación que colaboraron con nosotros en multitud de ocasiones y que nos enseñaron que los más grandes son los más humildes.

Recuerdos compartidos

Cantidad de recuerdos compartidos junto a Gerardo Olivares, el aventurero de La rosa, Sebastián Álvaro de 'Al filo de lo imposible', Nacho Ares, nuestro egiptólogo de cabecera, Javier Sierra con sus postales desde cualquier lugar del mundo, Agustín Alcalá, corresponsal en Nueva York, Paco Clavel con su especialísima música, Miguel Ángel Valladares, el biólogo defensor de las causas perdidas o mi querido y añorado Martín Expósito que tomó el relevo de 'azul y verde' y que tan buenos veranos nos dio con su rosa V.

Especial mención al apartado de humor de 'la risa de los vientos' con las firmas de Víctor Serrano y sus múltiples imitaciones o los talentosos Alfredo Díaz y Pepín Tre.

Mi cariño para los colaboradores que estuvieron de forma breve en la Rosa pero que dejaron una importante huella: Mi querida Ana Vázquez Hoys, siempre tan divertida y de la que hemos aprendido tanto de historia antigua, Eva Ourúe, una todo terreno y gran comunicadora, José Antonio de Urbina, experto en protocolo, Nacho Sierra experto en conducta animal (nuestras mascotas), Francis Román Villatoro, físico divulgativo que estrenó 'eureka' o Alex Fidalgo que siempre le daba su chispa personal.

El último en llegar ha sido Javier Sevillano, el super productor del programa. Genio y figura que a veces, cómo es mayor que nosotros, se permite leernos la cartilla.

Y por supuesto no nos podemos olvidar de 'los pasajes de la Historia', el sello personal de Cebrián, que en la andadura de 'La rosa de los vientos' fueron impulsados y catapultados con la magnífica realización de nuestros estupendos técnicos: Fran, Sergio, Víctor, José Luis, Javier….todos unos cracks. Convirtiéndose en una de las secciones más queridas y valoradas por nuestros oyentes

La serie de 'mujeres con Historia' que realizo también se ha reactivado con sabios expertos que nos ayudan a recuperar nombres, vidas y obras de mujeres que han sido ignoradas, olvidadas o mal tratadas por la historia. Una labor que me da muchas alegrías y con la que aprendemos cada día algo nuevo.

Porque lo bonito que tiene esta profesión, lo realmente importante para mí es que durante estos 3000 programas he tenido la oportunidad de conocer gente que me ha aportado mucho junto a los que he aprendido infinito y por eso formar parte del ente vivo que significa 'La rosa de los vientos' es muy muy especial para mí. Mínimo 3000 invitados, decenas de compañeros, problemas, aciertos, hitos como ser candidatos en dos ocasiones a los premios ondas, premios al mejor programa en podcast, pero sobre todo el calor de unos oyentes fantásticos que siempre han estado a nuestro lado, yendo y viniendo, pero que nos habéis transmitido vuestro cariño, vuestras críticas y vuestras alabanzas.

'La rosa de los vientos seguirá viva'

Creo que 'La rosa de los vientos', aunque ya no estemos ninguno de nosotros, seguirá viva, porque siempre que se recuerde, no morirá. Seguirá formando parte de vuestras vidas.