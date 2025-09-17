Tertulia: Análisis de la crisis en Gaza, política europea y conflicto lingüístico en España

El avance de la ofensiva militar en Gaza ha generado una escalada de tensiones a nivel internacional, reflejada en la decisión de la Comisión Europea de suspender parcialmente su acuerdo comercial con Israel, ante la resistencia de algunos países y la visita del canciller alemán Merkel a España.

En este contexto, la participación de Israel en el Festival de Eurovisión también ha entrado en la polémica nacional. Paralelamente, en España, el pacto entre el Gobierno y Junts sobre la obligatoriedad de las empresas para atender en catalán, gallego o euskera continúa siendo motivo de debate público y político.

Situación en Gaza y reacciones internacionales

El ejército israelí continúa su ofensiva en la franja de Gaza, abriendo nuevas rutas para la evacuación de civiles mientras prosiguen los bombardeos. La comunidad internacional denuncia el sufrimiento en el territorio y se enfrenta a decisiones clave como la suspensión del Tratado de Asociación con Israel por parte de la Comisión Europea, que busca presionar para la cesación del conflicto y la liberación de rehenes.

Política europea y repercusiones en España

Mientras algunos países como Francia confirman su participación en Eurovisión, España debate intensamente su posición. Pedro Sánchez asume la controversia favorablemente para su estrategia política, mientras Alberto Núñez Feijóo busca reconducir la situación. En el Congreso, Miriam Nogueras mantiene la presión para hacer efectiva la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat, enfrentando críticas constantes y con Podemos anunciando su oposición.

Lenguas cooficiales en la atención empresarial

El debate sobre la obligatoriedad para que las empresas atiendan en lenguas cooficiales, incluso fuera de sus territorios, divide a la clase política y a los sectores empresariales. Junts defiende que los derechos lingüísticos deben ser universales en todo el país, mientras el ministro Pablo Bustio aclara que la norma se aplicará en comunidades con lenguas reconocidas oficialmente. Empresarios alertan sobre costos y burocracia añadida, evidenciando la fractura entre política y realidad empresarial.

Otros temas de actualidad

Además, se abordaron temas variados como las amenazas a la monarquía británica para mantener el entretenimiento social, las manifestaciones contra La Vuelta ciclista y sanciones por incidentes, y la situación de figuras internacionales como Bolsonaro y Donald Trump, cuyo recibimiento en el Reino Unido fue polémico y objeto de protestas.