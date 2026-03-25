Rafa Latorre, sobre Sánchez en el Congreso: "Ha actuado como líder de la oposición de Aznar y Feijóo para rendir cuentas con el pasado y con el futuro"

Qué mejor prueba de que no hay una legislatura en marcha, porque no hay una mayoría parlamentaria que sustente la acción ejecutiva y de que el poder se reduce a una ocupación del espacio para evitar la alternancia… que el debate de hoy.

Pedro Sánchez no ha comparecido en la Cámara ni para explicar ni para defender su política exterior, sino para rendir cuentas con el pasado y con el futuro. Se ha colocado en una posición originalísima para un presidente. Ha actuado como líder de la oposición contra Aznar en 2003 y contra Feijóo cuando llegue al Gobierno.

Por supuesto, su versión de la historia reciente es un cúmulo de simpleza y de falsedades sobre la implicación de España en la guerra de Irak y sus consecuencias. España no envió tropas para la invasión de Irak y los atentados del 11M, como demuestran investigaciones como la de Fernando Reinares, que apunta que la decisión de atentar contra nuestro país se tomó en 2001 como venganza por la 'operación dátil’.

Pero da igual, lo importante no es la verdad sino el marco

Pero como les decía, luego Sánchez se ha proyectado en el futuro y le ha pedido explicaciones a Feijóo por su política exterior. Lo cual no deja de ser original, porque creíamos que aunque esa debiera ser una política de Estado, es una prerrogativa del Gobierno fijarla y no la oposición.

Pero tanto el PSOE como Vox, segundo y tercer grupo de la cámara, se presentaron hoy al debate como oposición a Feijóo. Si uno atendía al discurso de Sánchez, habría sido Feijóo quien ha animado a Donald Trump a continuar con la guerra y no, como informaba ayer el New York Times, el príncipe saudí Mohamed Bin Salman.

Si uno atendía a Abascal, Feijóo sería una especie de hippie blandengue. En cuanto al líder del PP no ha querido desvelar el sentido del voto de su grupo a las medidas de anticrisis que ya se tramitan en el Congreso y ha querido resumir su posición con una doble consigna, también algo simplona

En cualquier caso, si uno llegara de nuevas y se enfrentara a este debate no tendría muy claro que en Oriente Próximo hay una guerra. De lo que no tendría ninguna duda es que hay una campaña electoral.

Nuevas informaciones sobre el conflicto en Irán

En cuanto al rumbo de la guerra. La guerra continuará porque Irán no acepta la propuesta de Donald Trump para poner fin al conflicto. Lo que ha provocado que Israel intensifique su ofensiva. El ejército israelí está atacando tantos objetivos clave como puede, preocupado de que la guerra pueda terminar pronto.

Mientras Estados Unidos despliega más tropas en el Golfo, fuentes del gobierno de Israel le confirman a The New York Times que Benjamin Netanyahu ordenó que se hicieran todos los esfuerzos posibles durante las próximas 48 horas para destruir la mayor parte posible de la industria armamentística iraní.

La investigación sobre el apagón que dejó sin luz a toda España

La comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica en la comisión de investigación del Senado no ha sido precisamente técnica. Ya sé que no debería, pero quién puede evitarlo… ha sido una sesión de alta tensión

Pero más allá de las formas… estas comisiones suelen ser abruptas… lo fundamental es que los audios de los días previos al apagón, del que se va a cumplir un año dentro de tres días, acorralan a Beatriz Corredor. Porque desmienten las mil y una versiones que el Gobierno y Red Eléctrica han ofrecido para eludir su responsabilidad en el colapso energético que sumió en la oscuridad a toda la península y que tuvo funestas consecuencias.

Beatriz Corredor insiste en culpar a las compañías energéticas pero las conversaciones de hasta diez días antes del apagón desmienten sus acusaciones y más bien informan de una grave elusión de responsabilidades. Porque las compañías informaron en reiteradas ocasiones de la inestabilidad en la red y la explicación que les daba Red Eléctrica a los problemas era o que faltaba nuclear o que era un problema de la fotovoltaica.

Es decir, a que el problema estuvo en una errada composición del mix… probablemente guiado por el interés propagandístico de proclamar que España casi solo funciona mediante renovables.

Qué dice Beatriz Corredor cuando le hablan de esos audios… Dice que "El sector eléctrico se mide por 20 milisegundos. Media hora son años, por tanto irse a meses y días anteriores es irse al siglo o al milenio pasado. Lo que hubiera pasado en días anteriores no tiene absolutamente ninguna relevancia para lo que pasó el 28 de abril", ha defendido la ejecutiva, y lo ha repetido cada vez que los audios han salido a colación.

¿Por qué estaba hoy muy enfadada Beatriz Corredor? Pues también por esto: Justo antes de la comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica se ha celebrado una nueva mesa y portavoces de la comisión de investigación donde los senadores han escuchado una segunda tanda de audios.

Estas grabaciones son, íntegramente, conversaciones del mismo 28 de abril. En uno de esas grabaciones, a las 12.13 horas, pocos minutos antes del colapso, los técnicos del centro de control de Red Eléctrica reconocen que las oscilaciones afectan ya a "todo el sistema", que son "variaciones muy grandes de fotovoltaica". Destacan que "hay pocos grupos con inercia en el sistema" y, a continuación, dicen: "Está jodida la cosa».

Otra llamada, pocos minutos después, da cuenta de la frustración que se vivía en el centro de control del operador estatal mientras el sistema se venía abajo. Desde Red Eléctrica habían llamado in extremis a los ciclos combinados de gas para tratar de aportar un contrapeso a una red descontrolada.

Normal, por tanto, que estuviera enfadada. Porque tenía muy difícil salir bien parada de esas revelaciones.