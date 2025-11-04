Rafa Latorre sobre la rueda de prensa de Ángel Víctor Torres: "Ha optado por defenderse de lo que el informe no le acusa"

El todavía ministro Ángel Víctor Torres ha convocado a la prensa para defenderse pero tiene un problema… un problema de credibilidad. Porque si Ángel Víctor Torres dijo que jamás había visto a Víctor de Aldama, ¿por qué habríamos de creer que en la cena que no se habló de nada interesante en la cena que mantuvo en el Jai Alai con Víctor de Aldama y con Koldo?

La Guardia Civil considera acreditado que la trama de las mascarillas enredó al Gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres gracias a la influencia de Ábalos y Koldo y hay demasiado mensajes comprometedores como para poder desmentirlo.

De hecho Ángel Víctor Torres ha optado por una forma de defensa un tanto promesa porque ha preferido defenderse de lo que él informe no le acusa, para ver si así le resta gravedad a las acusaciones que sí hace

Esto como si te pillan robando un banco y dices que no has asesinado a nadie. Esto de las prostitutas son acusaciones que le ha hecho en programas de televisión, pero el problema de Ángel Víctor Torres no son las apariciones televisivas de Aldama sino un informe de la Guardia Civil con numerosos mensajes que demuestran que el entonces presidente de Canarias se implicaba personalmente en la compra de mascarillas y se lo admitía al asesor de Ábalos con frases como "esta mierda te la soluciono". Incluso viajaba a Madrid para ver "a Pedro" para culminar el negocio.

Hoy Ángel Víctor Torres ha echado a correr otro perro de paja que es fácil de atrapar. Porque se ha defendido de cuestiones que corresponderían a la trama de los hidrocarburos y este informe solo se ocupa de las mascarillas. Deje que avance la instrucción de Pedraz sobre los hidrocarburos y ya veremos.

Ahora lo que sí sabemos es que su relación con Koldo es estrecho, de camaradería… y que mintió, y esto lo hizo en sede parlamentarias, cuando dijo que jamás había visto a Víctor de Aldama. De la cena en el Jai Alai ya les hemos contado. ¿Y respecto a Koldo? Hombre, hace falta tener una familiaridad, llámenlo camaradería, con alguien para escribirle: "Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti".

Porque lo que el informe demuestra a través de sucesivas comunicaciones es la presión que ejercía Koldo para que el gobierno canaria pagara las mascarillas a la presunta organización criminal. Y también se demuestra que Ángel Víctor Torres se implicó personalmente

Es que este audio incluido en el informe contiene muchísima información. Primero Ángel Victor Torres era consciente de los problemas que generaba la contratación y ante las resistencias trasladó la excepcionalidad de esta factura. Eh, esta hay que pagarla. Y luego cuando habla de al que conoció en el restaurante. ¿Por qué no dice su nombre? ¿Por qué se pone perifrástico y no dice Aldama? ¿Acaso sabía de su calaña?

Lo más importante. ¿Por qué dijo que no conocía de nada a Aldama si no solo lo conocía, hizo gestiones en su favor y cenó con él? ¿Por qué lo negó?

Éste es Koldo y verán la familiaridad con la que trata al presidente, perdón, a Ángel.

Novedades en el juicio contra el Fiscal General

Segunda sesión de la vista oral del Fiscal General del Estado y hoy han comparecido tanto el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso como su novio.

El primero es Miguel Ángel Rodríguez con quien Álvaro García Ortiz entró presuntamente en una batalla por el relato. Con un matiz, que García Ortiz no es el jefe de gabinete de ningún político y no debería actuar como tal sino que es Fiscal General del Estado y tiene otras responsabilidades y servidumbres.

En cuanto a Alberto González Amador ha explicado que gracias a la filtración del correo toda España lo considera un delincuente confeso cuando no lo es y que eso exige un resarcimiento.