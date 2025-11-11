Rafa Latorre sobre las palabras de Mazón: "Cuanto más se va conociendo, más se agigantan sus errores y ausencias"

Esta es una de esas historia en la que la realidad se muestra insuperable frente a la ficción y que demuestra hasta que profunda sima puede sumergirse la condición humana. Supongo que recuerdan el cerco de Sarajevo. Esa ciudad rodeada de lomas, donde los francotiradores iban aniquilando desde lo alto de los edificios a la población y el fuego de artillería completaba la carnicería humana.

La Fiscalía de Milán investiga ‘safaris humanos’ en Sarajevo: viajes a la guerra en los noventa pagando por disparar a personas. Una denuncia de un escritor apunta a italianos fanáticos de las armas y de extrema derecha que iban a Bosnia para ser francotiradores de fin de semana.

Se siguen las pistas de al menos 4 personas en Milán, Turín y Trieste. Pagaban presuntamente a la milicia serbobosnia del carnicero Radovan Karadzic y eran trasladados a las colinas que rodean Sarajevo para que desde allí disfrutaran de la cacería de seres humanos.

Nuevo fallo de las pulseras antimaltrato

Esta misma tarde una alerta sobresaltaba de nuevo a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en el sistema de protección de pulsera antimaltrato. Esos dispositivos cuyo funcionamiento estaba ya bajo cuestión después de las denuncias de la fiscalía, dejaron hoy de prestar servicio a causa de un fallo general. Las víctimas han sido avisadas e Igualdad se ha puesto en contacto con las empresas que prestan el servicio para tratar de restablecer la normalidad.

Este sistema gestiona las pulseras de control telemático que permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento, de modo que sirven para proteger a las mujeres —que también portan dispositivos— y documentar posibles quebrantamientos.

La comisión de la dana y las respuestas de Mazón

Será una de las últimas sino la última comparecencia pública de Carlos Mázon antes de convertirse en expresidente de la Generalitat. Hoy ha declarado en la Comisión de investigación sobre la gestión de la Dana, cuando ya se sabía el nombre de su posible sucesor (que quizás hubiera agradecido que no se produjera esta coincidencia…).

La verdad es que cuanto más se va conociendo de la jornada trágica de la DANA, más se empequeñece Mazón y más se agigantan sus errores y ausencias. Porque si pudo ver lo que estaba ocurriendo en Utiel a las 17.30 de la tarde es absolutamente incomprensible que no dejara todo lo que estaba haciendo para personarse en el CECOPI inmediatamente.

Lo que dice el testimonio de Maribel Vilaplana es que despreció la insistencia de algunos de sus equipo alegando eso tan coqueta de que era una cosa para la foto.

Todo ha sido dispuesto para ahorrarse problemas. A puerta cerrada, sin las víctimas y con un texto escrito para ser leído, Carlos Mazón ha querido hacer una comparación entre su gobierno y el gobierno central. Entre las responsabilidades que él ha asumido y la forma en que el Gobierno de la nación ha eludido cualquier consecuencia política de una gestión morosa y nefasta.

Por cierto que Mazón ha vuelto a darle la razón a Feijóo porque hizo caso omiso cuando éste le recomendó que declarase el Estado De Emergencia para hacer frente a la devastación.

Nuevas filtraciones del caso de la fontanera

Más revelaciones sobre el caso de la fontanera comprometen seriamente a Ferraz. Es que Leire Díez se presentaba de forma inequívoca como una enviada de Moncloa cuando quedaba con fiscales para sobornarles.

Los audios que ha aportado a la causa el Fiscal Stampa demuestran que la fontanera decía que por ella hablaba Ferraz. Tan claro como esto.

Es más, la buena de Leire Díez no tenía ningún reparo en recurrir a la autoridad de Pedro Sánchez para tratar de amedrentar a su interlocutores.

Le doy el contexto de lo que van a oir. El fiscal Stampa lleva tiempo siendo objeto de todo tipo de guarrerías. Entonces ha empezado a tomar unas precaución. Decidió que iba a grabar la reunión que mantuvo con una misteriosa fontanera de Feraraz en la oficina del empresario Luis del Rivero el pasado 7 de mayo.

En esa reunión Leire Díez reconoció al fiscal Ignacio Stampa -a quien presuntamente intentó sobornar en nombre de las cloacas del PSOE- que el encuentro que estaba manteniendo con él para ofrecerle desprestigiar al jefe de Anticorrupción era conocido por el entonces Secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Nuevas declaraciones del caso del Fiscal General del Estado

Hoy se ha reanudado el juicio del Fiscal General del Estado, donde han comparecido como testigos más periodistas de tribunales… y que ha contado con el testimonio interesante del El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo que este organismo consideró de "inusitada gravedad" la nota de prensa que el fiscal general del Estado ordenó difundir a los medios de comunicación sobre los pormenores de las conversaciones que la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía de Madrid para alcanzar un pacto de conformidad.

"La preocupación era honda. Nunca habíamos vivido una situación como esta. En ese momento desconocíamos quién era el autor de la nota". Recuerden que Álvaro García Ortiz se hizo responsable directo de esa nota y que su directora de comunicación confirmó que se la había dictado.