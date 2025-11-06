Rafa Latorre y los pagos en metálico del PSOE: "A la Audiencia Nacional sí le consta que hay indicios de delito"

Esta es la semana del ¿y hoy qué? ¿Hoy qué pasa? Y la verdad es que quizás lo más noticioso de un día como el de hoy es que los miembros salgan a fingir normalidad, porque la situación es de todo menos normal.

Hoy la Audiencia Nacional ha decidido iniciar la investigación de los pagos en metálico del PSOE, Junts ha decidido probar un nuevo artefacto político que es la moción de censura a baja temperatura o la cuestión de confianza a fuego lento. Ha decidido bloquear toda la legislatura con una total enmienda a la totalidad.

Claro, ante esto la noticia más sensacional es que el Gobierno dice que no pasa nada. De repente se abre una rendija de la puerta del búnker, asoma la cabeza un miembro del Gobierno y dice: "Tranquilidad" y resulta que a su alrededor todo está en llamas.

Junts y su negativa a cualquier propuesta del PSOE

Habría que ponerle un nombre a lo que ha inventado Junts. Es una nueva herramienta a medio camino entre la moción de censura y la cuestión de confianza. Es la total enmienda a la totalidad, que es una forma de bloqueo agónico con el que Puigdemont pretende acabar con Sánchez sin tener que investir a Feijóo.

Miriam Nogueras es el heraldo negro de Junts. Es la encargada de trasmitirle las malas noticias al Gobierno. Ya le ha dicho que van a presentar una enmienda a la totalidad a todas las leyes que el Consejo de Ministros envíe al Parlamento. Así hace creíble la enésima ruptura.

Tiene su lógica perversa, no crean. Una moción de censura les obligaría a apoyar a un candidato alternativo y ninguno le satisface. Ellos no tienen la fuerza parlamentaria para presentar una moción de censura, necesitan al menos 35 diputados, así que no fantaseen con la presentación de un Sánchez Llibre o un Jordi Roca o una moción instrumental de ningún tipo.

Porque el candidato al que sí podrían investir, que es Alberto Núñez Feijóo, no les satisface. Quizás porque no les da lo que ansían.

En cuanto a la cuestión de confianza. Tiene que presentarla el presidente del Gobierno y éste, no lo va a hacer. ¿Por qué? Por la razón sencilla de que la pierde. Y esta es la anomalía española, que un gobierno que es consciente de que no tiene ni mayoría social ni mayoría parlamentaria decide encerrarse en el búnker y resistir mientras todo arde a su alrededor.

De vez en cuando, como les digo se abrirá una rendija de la puerta asomará la cabeza un miembro del Gobierno y dirá que todo va bien, que mucha tranquilidad, que aunque nos estemos quemando las pestañas no hay motivo para la alarma y que aunque el CIS público y el CIS privado le den al PSOE 215 diputados, no es el momento de convocar unas elecciones porque la parálisis y la esclerosis es una maravillosa perspectiva para una nación.

El encargado de hacerlo hoy ha sido Carlos Cuerpo, ministro de economía.

La Audiencia Nacional pide investigar la financiación del PSOE

¿Y saben lo que dicen que también es normal? El sistema de pagos en metálico del PSOE. ¿Cómo normal? Si es que no hay una organización en España que no funciones así es curioso porque ya nos habían convencido de que quien lleva una calderilla en metálico es un delincuente en potencia, claro que también querían abolir la prostitución.

Bueno la cuestión es que ni el Supremo ni ahora la Audiencia Nacional ven normal un sistema que consiste en que una administrativa saca elevadas sumas de dinero en metálico del banco, guarda el dinero en el cajón, sintiéndose tan incómoda como el cajero del banco de una película de John Ford, luego mete el dinero en sobre y se lo da, no a quien le presenta las facturas para liquidar gastos, sino que le da los sobres a Koldo García para que lo reparta él.

Voy a recordarles que Koldo García es un contable muy meticuloso. Fíjense, el otro día conocimos cómo le decía a Ángel Víctor Torres. Le decía "Si me lo consigues, dejo que me violes".

Que es una forma de liquidación que ahora se enseña mucho en las escuelas de negocio más insignes.

¿Quién podría sospechar de alguien como Koldo García repartiendo dinero en efectivo. Claro, como nadie sacó de su estupefacción al juez Leopoldo Puente éste decidió remitir los indicios de delito a la Audiencia Nacional para que los investigue.

Cuando digo que nadie sacó de su estupefacción a Puente no es porque no se haya tomado el esfuerzo le dio la oportunidad a Ábalos, no quiso testificar. A Koldo, no quiso testificar. Luego el ex gerente de Ferraz no fue demasiado convincente ni la administrativa que tenía el dinero metido en el cajón.

Todo esto culmina con Pedro Sánchez diciendo en la comisión de investigación del Senado que no le consta.

Pues parece que a la Audiencia Nacional sí le consta que hay indicios de delito en esta forma de proceder. Igual que le constaba en el Supremo al juez Leopoldo Puente. Pero todo el mundo tranquilo, todo va bien, esto es muy normal, ya sé que aquí son más de los Celtas Cortos pero voy a citar a un ilustre grupo vigués que era Siniestro Total: Ante todo mucha calma.