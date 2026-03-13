Rafa Latorre, sobre el levantamiento de restricciones de Trump al petróleo ruso: "Si este no es un síntoma de desesperación"

Donald Trump recurre a Vladimir Putin. Si este no es un síntoma de desesperación. Estados Unidos ha desconcertado a todos sus aliados al levantar temporalmente las restricciones al petróleo ruso para tratar de frenar como sea el shock de precios provocado por la guerra en Irán.

Esto demuestra en primer lugar que las proclamas triunfalistas de Washington acerca del rumbo de la guerra son pura propaganda inverosímil, pero además supone una decisiva victoria geoestratégica para el Kremlin.

Donald Trump rompe así con la unidad occidental contra la invasión imperialista de Ucrania y sume en la desesperanza a un Volodimir Zelensky que hoy se encuentra en París para pedir auxilio a las democracias europeas.

Por supuesto, la Unión, excepto el húngaro Orban, censura la decisión de Trump. Vladimir Putin sale doblemente favorecido por la guerra de Irán, hasta el punto de que ya se le puede considerar como el gran ganador. Primero porque el presupuesto ruso se equilibra gracias al alza vertiginosa de los precios de la energía. Y ahora, porque Trump rompe su aislamiento económico. Y todo porque Estados Unidos es incapaz, no ya de ganar la guerra, sino de manejar los efectos económicos que ha desatado.

El ambiente en Moscú es triunfal , tras años en los que Estados Unidos y los países europeos intentaron privar a la economía rusa de los ingresos energéticos necesarios para su maquinaria bélica.

Los efectos de la guerra de Irán en el mundo

La pregunta es muy pertinente, qué clase de solidaridad puede reclamar a sus aliados si rompe la unidad de acción respecto de Ucrania sin siquiera informarles.

Irán se ha cobrado la victoria táctica del caos. Hoy por ejemplo se ha anunciado la suspensión de los grandes premios de Formula 1 de Bahrein y Arabia Saudí. No es algo anecdótico. Hoy hay un interesante análisis en The Wall Street Journal acerca de cómo Irán ha conseguido destruir la imagen de los países del Golfo como paraísos turísticos de lujo y seguridad.

No hace falta minar todo el mar para interrumpir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, basta con extender el pavor entre los mercantes para que nadie se atreva a cruzar. Basta con unos drones baratos y no demasiado destructivo para diseminar el pánico entre los turistas y que se busquen otros destinos lejos de Dubai o Abu Dhabi.

Esta es su guerra, la guerra de los ayatolás, un régimen sanguinario que permanece en pie a pesar de que ni siquiera está claro si su líder supremo está vivo o en la cúpula de la dictadura reina un cadáver.

Esto decía el secretario de la guerra Pete Hegshet. Lo cierto es que al ayatolá Jamenei II no lo muestran y el comunicado con sus palabras lo transmitió una presentadora de la tele estatal. Así que igual el líder de la revolución islámica es un muñeco, el ayatolá monchito, pero el régimen sigue en pie, ha conseguido sembrar el caos en la economía mundial y ha obligado a Trump a recurrir a Vladimir Putin traicionando a sus aliados europeos.

Y hoy además tiene que explicar a los estadounidenses

Por si alguien no se había enterado de que este es un mundo nuevo, que se fije en otra de las noticias del día. Cuba, completamente exhausta por la falta de combustible tras la caída de Maduro, reconoce conversaciones con Washington. Se ha producido el deshielo. Ante una grave crisis energética y el aumento de las protestas en las calles, el gobierno cubano reconoció haber entablado negociaciones con la administración Trump. Se cree que es el último intento de Miguel Díaz Canel por mantenerse en el poder y salvar lo que queda del castrismo en Cuba. Quizás es que se propone como la Delcy de la habana.

El cierre de la campaña electoral en Castilla y León

Nos vamos a visitar los cierres de la campaña de los partidos que compiten en las elecciones de Castilla y León.

El Partido Popular de Mañueco da por descontada la victoria, pero quedaría por dirimir cuál será su dependencia de Vox en el próximo gobierno de la Comunidad. La pasada coalición, rota a mitad de legislatura no dejó muy buen recuerdo. Hoy los del Partido Popular, formación que ha gobernado siempre Castilla y León y que aspira a seguir haciéndolo se reune en la Feria de Valladolid. Marta Martín de Blas, buenas tardes

Miren que es grande Castilla y León, miren que tiene provincias… bueno, pues los tres principales partidos nacionales que concurren a estas elecciones cierra su campaña hoy en Valladolid. Luego vienen las susceptibilidades. Ya saben que se suele acusar a los partidos de pucelocentrismo, de estar demasiado volcados en Valladolid.

Es el equivalente al Madriz de la m30… bueno pues hoy todos en Valladolid.

No ha hecho mala campaña el socialista Carlos Martínez, que tiene como gran virtud que no se le asocia demasiado con Pedro Sánchez. A ver si eso es suficiente. Llevan días divulgando el rumor de que sus encuestas internas hablan de un crecimiento espectacular de la candidatura socialista. Veremos.

Hoy está arropado por uno de Valladolid y uno de León. Óscar Puente y José Luis Rodríguez Zapatero. Cierra en la cúpula del Milenio.

Vox en la plaza de Zorrilla con Santiago Abascal.