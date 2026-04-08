Rafa Latorre, sobre Ábalos y el caso mascarillas: "Dos días de juicio y ambas han confirmado que recibían un sueldo y no iban a trabajar"

Van a tener que darle a José Luis Ábalos el premio al fomento de la lectura. Contaba hoy otra de sus amigas, Claudia Montes, que después de que el entonces ministro la colocara en una filial de Renfe, se pasaba las horas muertas, o sea, la jornada laboral, en la biblioteca de Oviedo leyendo.

Jessica Rodríguez se sacó Odontología mientras percibía un sueldo público de INECO y de Tragsa. Esta labor de mecenazgo de José Luis Ábalos lo confirma como un expendedor de becas para la formación. El problema es que no concedía los sueldos públicos en función del talento intelectual de sus amigas, sino a cambio de sus afectos.

Claudia Montes enchufada en Logirrail y Jessica Rodríguez en INECO y Tragsatec. Ambas han confirmado en sede judicial que recibían un sueldo y no iban a trabajar. Y llevamos solo dos días de juicio en el caso de las mascarillas. Solo dos días y no es ni siquiera el más grave de los escándalos de la presunta organización criminal que alcanzó el corazón del Gobierno y del PSOE.

La estrategia de defensa de José Luis Ábalos es francamente arriesgada. Ayer su abogado pretendió confirmar que Jessica Rodríguez ejercía la prostitución. Esta es una vieja historia ya publicada y conocida, que Ábalos, lo de que la había elegido en un catálogo de escorts.

Su defensa ahora se obstina en confirmarlo para tratar de desacreditar su testimonio porque intuye que hay un acuerdo de las chicas con Víctor de Aldama. No sé si todo esto deja en muy buen lugar a su defendido pero ciertamente se encuentra en una situación tan desesperada que cualquier salida le parecerá buena.

Por cierto que hoy también se ha confirmado gracias al testimonio de un cargo de ADIF, que José Luis Ábalos llamó en dos ocasiones a la presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera para que dejaran de molestar a Jessica pidiéndole que trabajara. De lo cual no es tan importante que Ábalos estuviera a esto como que Isabel Pardo de Vera estuviera perfectamente al tanto de que había enchufado a una chica de compañía en la empresa.

Bueno… de los enjuagues del ministerio de Transporte de ayer, a los fiascos de hoy.

Las nuevas informaciones del accidente de Adamuz

Miren que se han elogiado las maratonianas comparecencias de Óscar Puente para explicar las razones del horrible accidente de Adamuz. Sin duda fueron comparecencias muy largas que tenían de todo, excepto la verdad, porque cada vez está más claro que el problema se encontraba en la vía y que además no pudo localizarlo el sistema de detección… lo cual se diría que es aún más grave… El informe de la Guardia Civil considera que el problema estaba en la infraestructura. Que la vía estaba rota desde el día anterior al siniestro y que la rotura no fue advertida por el sistema.

Veamos: Este nuevo escrito con fecha del 27 de marzo, que se ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), confirma que la rotura de la vía se produjo en el tramo "contemplado entre el “PK. 319+412 y el 318+665" —como ya señaló un informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)– a las 21.46 del 17 de enero, es decir, la vía se rompió un día antes del accidente.

La ruptura del alto al fuego y las consecuencias del conflcito de Irán

El Ejército israelí justificó este miércoles sus bombardeos masivos contra áreas centrales de Beirut alegando que la milicia terrorista chií Hezbolá se ha desplazado "al norte de Beirut y los barrios mixtos" de la capital. medio centenar de cazas israelíes han lanzado unas 160 bombas en solo 10 minutos, en su mayor oleada de bombardeos en un mes de guerra en Líbano.

Esto es lo que ha hecho tambalearse el frágil alto el fuego de dos semanas que rige en Oriente Próximo. Ahora Trump trata de vender como una victoria este alto el fuego y para hacerlo se inventa un cambio de régimen que sencillamente no se ha producido. Esa es la versión estadounidense.

Pero lo que ha revelado todo este episodio siniestro, lamentable, de Donald Trump no es la fragilidad del ejército estadounidense, que sigue siendo la mayor maquinaria militar que ha conocido el mundo. Lo que ha revelado son las dificultades internas de Trump porque su delirio ha conseguido enajenar incluso a sus más entusiastas seguidores, alguno de los más influyente propagandistas del MAGA dice que Trump se comporta como un loco genocida, por amenazar con aniquilar a toda una civilización. Para luego además echarse atrás y tratar de vender una victoria del todo inverosímil.

Vamos a ver… ¿en Irán un régimen teocrático criminal sigue sojuzgando a la población? Sí. No sabemos si manda Mojtaba Jamenei, si es el ayatolá monchito… un muñeco manejado por los GUardianes de la Revolución o si tiene su cabeza metida en un frasco como en Futurama, pero definitivamente los iraníes no son hoy más libres. ¿Es una victoria que se haya reabierto el estrecho de Ormuz?

Antes de la guerra estaba abierto, fue la guerra lo que lo cerró. Y ahora encima le han puesto un peaje, del todo ilegal. Así que Trump tiene muy difícil explicar que este desastre es una victoria y ya no parece que apelar al fervor de los suyos le vaya a funcionar, porque estos del MAGA se preguntan dónde está ese presidente aislacionista al que votaron.