"Nunca negociamos nuestros contratos, los firmamos amenazados": Isabel Vilalba denuncia en La Brújula la "guerra láctea" que asfixia al campo gallego

El programa La Brújula, con Rafa Latorre, la responsable del sector lácteo del Sindicato Labriego Galego, Isabel Vilalba, analizó en directo la situación crítica del sector lácteo, marcado por lo que la propia Vilalba define como una "nueva guerra de la leche". Desde 2018 a 2024, España ha perdido más de 4.400 ganaderos de vacuno de leche, con una media de 744 explotaciones cerradas cada año. Galicia, principal zona productora, es una de las regiones más afectadas.

En conversación con Latorre, la dirigente agraria explicó los motivos de esta profunda crisis y la sensación de impotencia que golpea a cientos de familias ganaderas.

"Firmamos contratos de adhesión porque el producto es perecedero"

Isabel Vilalba describió un escenario "dramático", en el que los productores no tienen capacidad real de negociar: "Nosotros no negociamos nuestros contratos, los firmamos de adhesión y amenazados porque nuestro producto es perecedero. Si no los firmamos, tenemos que tirar la leche."

Según la portavoz del Sindicato Labriego Galego, la caída de precios impuesta por la industria alcanza "las mayores bajadas de los últimos veinte años", en un contexto en el que los costes de producción se disparan: gasóleo agrícola, fertilizantes y forrajes han aumentado "de forma desorbitada".

Vilalba relató incluso casos de ganaderos forzados a aceptar contratos sin apenas tiempo para leerlos: "Hay compañeros que llevan 15 días tirando la leche porque no se la quieren recoger."

"No hay sobreproducción: somos deficitarios y se importa más que nunca"

La responsable sindical desmintió el argumento de la sobreoferta: "No hay exceso de leche; todo lo contrario, la producción ha bajado."

A pesar de esa reducción, las importaciones "no han dejado de crecer". España produce tan solo el 77 % de los lácteos que consume, y la entrada de producto extranjero se ha disparado: "En cinco años las importaciones han aumentado más de un millón de toneladas, de tres a más de cuatro millones."

Denunció también prácticas "comerciales desleales" por parte de las grandes compañías: "Utilizan el mercado español como sumidero cuando tienen excedentes, vendiendo a precios que no cubren los costes. Son precios de derribo."

Desilusión con el Ministerio: "Somos el eslabón más débil de la cadena"

Vilalba participó en las reuniones con el Ministerio de Agricultura como parte de una delegación de COAG. Su balance fue rotundo: "Salimos desilusionadas. El propio Ministerio reconoce que somos el eslabón más débil de la cadena, pero no propone soluciones."

Denunció que muchas de las prácticas actuales vulneran la ley de la cadena alimentaria al "destruir claramente el valor" del producto. "Nos dicen que tenemos que entendernos con las multinacionales, como si tuviéramos poder de negociación", lamentó.

"Los costes se multiplicaron tras la guerra en Irán"

A la falta de protección legal se suma la inflación y la inestabilidad internacional. "Tras la guerra en Irán, el gasóleo agrícola pasó en pocos días de 0,90 a 1,57 euros", explicó. "Cultivar una hectárea de maíz cuesta ya unos 2.000 euros, y solo el abono ha subido de 600 a 750 euros."

Un escenario que, según Vilalba, hace "difícil ver el futuro con optimismo o decirle a un hijo o una hija que esta puede ser su opción laboral."