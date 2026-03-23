El futuro de los jóvenes en Almuñécar: "No podemos perderlos. Construiremos viviendas a 300-450 euros con aparcamiento"

Rafa Latorre recibe en un estudio improvisado en el castillo de Almuñécar al alcalde Juanjo Ruiz Joya, quien detalla los retos de un enclave con 3.500 años de historia que atrae a teletrabajadores europeos pero necesita retener talento local. Desde la Costa Tropical, Ruiz Joya pone el foco en la vivienda joven y el agua para los subtropicales, mientras se anuncia que las elecciones andaluzas serán el 17 de mayo.

Desestacionalizar el turismo con teletrabajadores europeos

Almuñécar vive un "éxito enorme" como destino turístico, pero el reto es que los visitantes se queden todo el año, destaca Ruiz Joya ante Rafa Latorre. "Llevamos mucho tiempo trabajando sobre la famosa estacionalidad turística", explica el alcalde, que celebra cómo nórdicos, israelíes y ucranianos eligen el municipio para vivir o pasar largas temporadas gracias al clima, la seguridad y más de 300 días de sol.

Latorre resalta la versatilidad de Granada, desde la nieve hasta la playa, y Ruiz Joya añade que en Almuñécar se puede esquiar por la mañana y bañarse por la tarde en San Cristóbal. Más allá del sol y playa, defiende la agricultura subtropical —chirimoya, aguacate y nísperos— como pilar económico, junto al patrimonio de una de las ciudades más antiguas de España, donde "en cualquier esquina aparecen restos arqueológicos".

Vivienda asequible para evitar la fuga de jóvenes

Uno de los grandes desafíos es que los jóvenes puedan quedarse en un litoral donde los alquileres turísticos disparan los precios. "Una ciudad que pierde a sus jóvenes formados está abocada al fracaso", advierte Ruiz Joya, que avanza como primicia el inicio el 27 de marzo de la primera promoción de vivienda en alquiler para menores de 35 años.

Por 300-450 euros al mes, incluirá cochera, aparcamiento y ubicación céntrica cerca de la playa y el centro de salud, gracias a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía y suelo cedido a la Diputación de Granada. "En algunas ciudades por 300 euros es la cochera", bromea Latorre, mientras el alcalde critica los "precios desorbitados" que expulsan al talento local.

El drama del agua: "La mayor desvergüenza política de la provincia"

Con 30.000 habitantes empadronados que rozan los 100.000 el 15 de agosto, Almuñécar precisa servicios eficientes, incluido aparcamiento rotatorio bajo el nuevo edificio. Pero el agua es el talón de Aquiles: la presa de Rules, al 90% de capacidad, desperdicia millones de litros sin canalizarlos a los agricultores.

"Yo siempre digo que la mayor desvergüenza política que se ha hecho en nuestra provincia" es no haber ejecutado las conducciones en 20 años, lamenta Ruiz Joya. Recuerda la pérdida de 80 millones de fondos FEDER y la propuesta de repercutir a los regantes los 500 millones del desglosado 3, pese a la promesa del Gobierno en 2022 de financiarlo.

Sin las lluvias recientes, habrían cortado árboles por salinización.

Nórdicos bienvenidos y elecciones andaluzas en mayo

La creciente colonia nórdica "participa en las actividades" y aporta a la ciudad, celebra el alcalde. La entrevista coincide con el anuncio de Juan Manuel Moreno Bonilla de agotar la legislatura: elecciones en Andalucía el 17 de mayo.