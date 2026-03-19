La estrategia cognitiva para la guerra en EEUU: "La Casa Blanca ha institucionalizado el uso de memes, inteligencia artificial y propaganda"

La entrevista arrancó con una imagen insólita: bombarderos estadounidenses lanzando misiles sobre Irán al ritmo de La Macarena. Una versión del clásico de Los del Río que el gobierno de Estados Unidos utilizó como parte de la operación Furia, en un vídeo difundido por la propia Casa Blanca.

Ante esta escena, Rafa Latorre planteó a José María Peredo si estamos ante la "gamificación de la guerra" o su banalización total. El catedrático fue contundente: "Da la sensación de una frivolización. Es el primer impacto que tenemos. Esto parece una cuestión frívola que, en determinados asuntos, se puede poner sobre la mesa, pero que con una guerra parece algo efectivamente fuera de lugar".

Peredo subrayó que el uso de esta estética dentro de una campaña oficial es parte de “una estrategia de influencia en la opinión pública, en esos conflictos híbridos donde la información y la presencia en redes sociales son armas de poder”.

Propaganda, inteligencia artificial y desinformación

El debate se trasladó después al terreno de la desinformación. Latorre recordaba el reciente caso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que tuvo que empezar una rueda de prensa afirmando que estaba vivo tras circular su supuesta muerte en vídeos generados por inteligencia artificial.

Peredo alertó sobre el riesgo de este nuevo escenario comunicativo. A su juicio, “estamos en una fase distinta de la guerra”, no solo militar sino también cognitiva. “La acción propagandística no es solo puntual; también busca una movilización de la opinión pública en nuevos formatos, mensajes y lenguajes que a nosotros, en otra generación, nos resultan muy lejanos", añadió.

La Casa Blanca y el dominio del relato

El profesor también analizó el papel de Donald Trump como comunicador. Subrayó que el actual presidente “ha llevado la comunicación política a un terreno emocional y mediático inédito”, marcando un cambio de paradigma.

"Desde Obama vivimos una revolución mediática, pero con Trump asistimos a la institucionalización del meme, la inteligencia artificial y la propaganda desde la propia Casa Blanca", explicó Peredo. Y añadió que, frente a esta nueva realidad, "es necesario exigir que la comunicación política vuelva a su sitio".

Para el catedrático, ese sitio pasa por la racionalidad, la credibilidad y la verificación periodística: “Una cosa es la propaganda, y otra muy distinta que desaparezca la comunicación política racional y contrastable. Los medios solventes son ahora más necesarios que nunca para distinguir mensajes y hacer valer unos sobre otros".