Enrique Barón: "Lo único bueno de Trump es que ha obligado a Europa a tomarse en serio su defensa"

Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo y autor de "Paz y Guerra. De la URSS a la Magna Rusia", pasó por 'La Brújula' de Onda Cero para reflexionar con Rafa Latorre sobre el presente y el futuro de Europa en un contexto de guerras, crisis del multilateralismo y retorno de los nacionalismos.

A medio camino entre el análisis político, la memoria personal y la reflexión estratégica, Barón reivindicó el sistema nacido de Bretton Woods y de la ONU, defendió que forma parte del ADN constitucional europeo y llamó a no resignarse a un mundo "de todos contra todos".

"Abandonar el sistema de la ONU sería volver a la guerra de todos contra todos"

Barón sostiene que el andamiaje institucional que surge tras la Segunda Guerra Mundial sigue siendo imprescindible. Rechaza la idea de que el sistema de Bretton Woods y las Naciones Unidas sea anacrónico:

"Es un sistema mejorable, pero considerar que eso ha pasado es la vuelta a la guerra de todos contra todos".

Recuerda que a Europa le costó "dos guerras que acabaron siendo mundiales" salir de una "situación de guerra civil por la hegemonía en Europa" y alerta de que dar por amortizado ese entramado implicaría desmantelar no solo el Consejo de Seguridad, sino también organismos como la OMS, la FAO, la Organización Meteorológica Mundial o la OACI:

"Cuando uno dice que lo que vale es lo que desea uno, ¿Cómo se organiza el tráfico aéreo en el mundo? Bueno, es que es muy gordo".

Para Barón, además, este sistema no es solo una opción política sino una obligación jurídica para los socios europeos:

"Los valores y lo que encarna la Organización de las Naciones Unidas es parte de nuestro acervo, de nuestra base constitucional como europeos. No es que sea opinable, tenemos la obligación de defender ese sistema".

Europa, Ucrania y la defensa común: "No hablamos, ya estamos ahí"

Interpelado por Rafa Latorre sobre si la UE ha estado a la altura en la guerra de Ucrania, Barón admite la complejidad, pero cree que las instituciones han ido respondiendo:

"La Unión Europea es muy compleja, pero yo creo que ha ido poniéndose a la altura de las circunstancias".

Subraya el papel de la sociedad civil, con mención especial a Polonia, país que considera "muy importante en Europa" y con una historia traumática de repartos entre potencias vecinas. Para aterrizar su reflexión, recurre a una anécdota de 1990, cuando se dirigió a la Dieta polaca y el presidente le confesó que envidiaba de España "la transición" y "el lugar que ocupan ustedes en el mapa de Europa", lejos de la línea de fuego.

Barón insiste en que la defensa común europea ya no es una quimera jurídica, sino una realidad operativa, exponiendo que "en algo que era parte del sistema soviético, hay Eurofighter españoles y soldados españoles en Letonia, en Estonia y en Lituania".

Y recuerda que la UE está "apoyando activamente a un país que quiere unirse a nuestra causa, a la Unión Europea, que es Ucrania", hasta el punto de afirmar que "ahora mismo somos los que estamos financiando todo eso".

Trump, el nacionalismo y la seguridad europea: "Lo único bueno de Trump"

En la conversación, Barón concede que Donald Trump ha tenido un efecto indirecto positivo en Europa al obligar al continente a mirarse al espejo de su dependencia militar:

"Puede que le encontremos algún beneficio al hecho de tener a Donald Trump en la Casa Blanca. Y es que nos ha empujado a tomar una decisión que quizás no hubiéramos tomado de otra manera".

El ex presidente del Parlamento Europeo lo resume de forma tajante: "Lo único bueno de Trump es que nos ha recordado que estábamos viviendo a costa... no, a costa no, que nos sentíamos seguros".

Critica el lema "Make America Great Again" porque, en su opinión, "cuando tú dices que hay que hacerlo grande de nuevo dices 'estoy en decadencia'". Y conecta ese discurso con el nacionalismo que se alimenta de la idea de caída: "El nacionalismo, en el fondo, vive de alertar de una decadencia. Lo sabemos algo de eso".

Barón también vincula el Brexit a esa pulsión nacionalista de recuperar un control ilusorio: recuerda el "take back control" y constata que, pese al ruido, nadie ha seguido el ejemplo británico:

"El Brexit nos despertó de ese ensueño, pero ninguno más se ha apuntado. Hay muchas críticas, pero ninguno se ha salido. Incluso tenemos una lista de espera importante de países que quieren apuntarse".

La guerra de Irán y el "pecado de soberbia"

En la parte final de la entrevista, Latorre le pregunta por la guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump. Barón es contundente: "Yo creo que es una guerra absolutamente insensata. Pero no lo digo criticando a Trump, lo están diciendo en Estados Unidos expresidentes como Clinton y Obama y el cardenal de Chicago".

Da especial relevancia a la dimisión del director del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, que ha renunciado asegurando que Irán "no representaba un peligro para Estados Unidos" y subrayando que ha luchado en combate por su país "es muy serio" y asegurando que "esto no se puede jugar como si estuvieras en un videojuego"

Barón advierte del peligro de no prever las consecuencias estratégicas, como el cierre del estrecho de Ormuz, y lo vincula con un vicio político clásico: "Eso es caer en el pecado de soberbia y creerte omnipotente".

Critica el estilo de mezclar amenazas desmesuradas con gestos de aparente reconciliación ya que es "una mezcla de amenazas" y luego, después de amenazar con todos los males del mundo, "le pasas la mano por el rostro y dices 'no, no es tan malo", y que es un "auténtico desastre".

Rusia, Europa y el legado de Tolstói

El libro de Barón, "Paz y Guerra. De la URSS a la Magna Rusia", dialoga explícitamente con "Guerra y paz" de Tolstói. El propio autor explica que el título tiene "inspiración troyana" y que se ha releído la novela para entender cómo los escenarios de las guerras napoleónicas resuenan en la invasión rusa de Ucrania.

Barón recuerda que Rusia "es también un país europeo, no solo europeo, con una cultura muy importante", y cita la célebre frase sobre la frontera de Europa: "Decía San Gregorio que Europa llega hasta los Urales".

Y matiza que la formulación que ha quedado fijada es la de Paul Valéry, que retomó esa idea y la convirtió en referencia intelectual.

En su ensayo, el ex presidente del Parlamento Europeo propone mirar a la historia larga: de la URSS a la "Magna Rusia" actual, una Rusia imperial que vuelve a proyectar fuerza militar sobre su vecindario, mientras Europa intenta tejer —"como un tejido", dice— un proyecto de integración, paz y seguridad compartida.