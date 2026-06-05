Damián Mollá reivindica en La Brújula otra forma de enseñar: "Se puede aprender historia sin aburrir"

Rafa Latorre ha recibido en "La Brújula" a Damián Mollá, quien acude al programa para presentar su nueva novela juvenil, "Jano y el talismán del trueno". Mollá, conocido por su trabajo como guionista y humorista en "El Hormiguero" y por su faceta divulgativa en libros de inglés y cultura clásica, se adentra por primera vez en la narrativa juvenil de aventuras con misterio, aunque ya tiene experiencia previa en libros de divulgación.

"Primera vez que escribo una novela", asegura Mollá, quien añade que el mayor reto ha sido enfrentarse al "lector más difícil": el juvenil. "Cuando me dijeron que tenía que ser juvenil, yo al principio me estaba yendo más al adulto e inevitablemente tuve que empezar a adaptarme", explica. El objetivo ha sido "meterme en la piel de los chavales para explicar cosas que son un poco complejas y hacerlas un poquito más diluidas y más divertido".

Detectives mitológicos y enigmas históricos

La novela sigue a Jano, un adolescente que descubre que su padre ha sido secuestrado. El progenitor pertenecía a la Orden del Toisón de Oro, guardiana de un meteorito que en el pasado se adoraba como si fuera un dios. Para salvarlo, Jano tendrá 72 horas y un diario con pistas que solo él puede entender, pues su padre lo ha instruido durante toda su vida sin que él lo supiera.

"Son detectives mitológicos, entonces tienen que ir descubriendo mediante enigmas todas las pistas que le van llevando a resolver este caso donde de por medio hay dioses", describe Mollá. La trama incluye figuras históricas como Alejandro Magno, Aníbal Barca y Escipión el Africano, conectando "lo mejor de cada casa" y haciendo que "conecta todo muy bien y eso da gusto".

Aprender sin darse cuenta

Mollá defiende que la clave de la novela es que el lector "va jugando además con la trama", sin percibir que está aprendiendo. "Que no te estés dando cuenta de que hay un poquito de estudio en el fondo, porque vas a aprender cosas muy chulas y la historia está llena de cosas geniales", asegura.

El autor critica el modelo educativo tradicional: "Todo el mundo dice: 'A mí es que la historia no me gustaba, como me lo enseñaban en el colegio. Eso me aburría'". Su propuesta es clara: "Se puede aprender historia o lo que sea de otra manera. Cambiar la manera y hacerlo de otra manera".

"Si fuera un ministro de Educación, la verdad es que le pegaría un buen vuelco a la historia para que sea más divertida, no menos duro", afirma, defendiendo que "hay que exigirles, pero sí que el trabajo previo del profesor se ha de haberlo masticado muy bien".

Su anterior experiencia en divulgación

Mollá ya tiene libros anteriores centrados en cultura clásica y inglés, como "¡Oh my God!" y "This Book Is the Milk" (con su secuela "This Book De Milk"), donde enseña inglés con humor y lógica. "Aparte de humorista, soy una persona que la lógica es una cosa que me entra en la cabeza de una manera impepinable", explica. "Para mí todo tiene que ser lógico… Necesito encontrarle la lógica a las cosas".

Esa misma lógica la ha trasladado "con el inglés, lo he hecho con la cultura clásica y ahora ya intento directamente hacer una novela". El autor considera que "la parte aventurera novelera, que era lo que más miedo me daba, es lo que mejor me ha salido. Así que estoy contento".

La historia sagrada y el misterio de Baal

Uno de los pilares de la novela es la historia sagrada y la mitología. Mollá reconoce que su interés surge de investigaciones personales: "Empiezas a tirar de un hilito… y de repente encuentras las cosas más alucinantes".

Un ejemplo clave es el primer mandamiento, que según él "no es el que la gente cree". "No tendrás otro Dios fuera de mí", revela. "Eso es lo que más le importa a Dios". Esta pregunta lo llevó a investigar sobre Baal, un dios cananeo con forma de toro al que se le hacían sacrificios humanos.

"El Antiguo Testamento en realidad es una cosa súper progre que se hizo en el momento, porque era decir: se acabó matar a gente… vamos a cambiar esto y ya no hace falta que mates a gente, que menos a niños, que era lo que hacían entonces", argumenta.

Entre el entretenimiento y la crítica al sistema mediático

La entrevista también aborda la cultura del click y la politización de las entrevistas culturales. Mollá critica que "vivimos esclavizados por el click" y que "no da tantos clicks decir 'he sacado un nuevo libro' que decir 'este político es un cabrón'".

"El titular siempre va a ser el político", denuncia. "Al final lo que vienen es a presentar que es este libro que te lleva un esfuerzo enorme y que le has puesto un cariño, pasa a un segundo plano".

Continuará con Jano

Mollá ya está trabajando en el segundo libro de la serie, con una idea "bastante ambiciosa" de continuación de Jano. "Va a ser una idea también de continuación… muy ambicioso, intentando entrar en temas muy grandes y complejos, pero que a la vez creo que soy capaz de explicarlos de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender".

Rafa Latorre recomienda la obra especialmente para familias con hijos adolescentes: "Lo van a pasar ustedes muy bien y sobre todo si tienen hijos adolescentes y les van a permitir que se adentren en un mundo que es verdaderamente apasionante, que aprendan, que se instruyan, pero que además se diviertan. Es maravilloso".