El Norte de Lucas: "La república no asegura una vida mejor ni limpieza en lo más alto"

Juan Ramón Lucas arranca el Norte en La Brújula con las opciones que hay de que haya Semana Santa. "No parece que vaya a haber Semana Santa pero no saldremos de dudas hasta la Semana que viene". "Nuestro objetivo es salvar vidas y no semanas, no nos podemos permitir una cuarta ola", son palabras de la ministra Carolina Darias, pero"todavía no se ha establecido una política de salud coordinada", dice Lucas.

Villarejo en libertad

Dice Villarejo que le han torturado, sigue vivo pese a que lo han intentado, comienza el director de La Brújula sobre la salida de la cárcel del excomisario. Villarejo en el papel de Villarejo. Y Pablo Iglesias en el papel de Pablo Iglesias: "Los casos de presunta corrupción del anterior jefe del estado nos empuja a un horizonte de República, aunque esto moleste a sectores del estado profundo. Molestar no molesta, al menos a este comentarista, asegura Lucas, lo que pasa que es mentira. La República no asegura un vida mejor para todos y limpieza en lo más alto, a no ser que nos hayamos inventado la condena a Zarkozy. "No tengo claro que fuera menos presuntamente corruptible", finaliza Lucas sobre este asunto

Los poderes mediáticos con las diferencias en cuestiones de Gobierno y resulta que eso es un Gobierno de coalición en las democracias avanzadas, esa es la explicación a todos los asuntos en los que Podemos ha llevado la contraria al PSOE, eso es la normalidad democrática.

La vacuna a las Infantas

La torpe justificación de las infantas demuestra su lejanía a la realidad a la que pertenecen. No son ciudadanas normales y corrientes. Tienen oportunidades que no están al alcance de cualquiera pero también las obligaciones. Leña al fuego del argumento antimonárquico.

El Ejecutivo de Baleares celebra ser pioneros en la expropiación de viviendas para el alquiler de vivienda social. La Asociación de Propietarios de Vivienda en alquiler lo ha considerado como un ataque y que no va a solucionar nada.