Arrancamos la jornada con un gran silencio, concretamente el que ha mantenido Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado, para explicar su pugna con el Tribunal Supremo por el caso de Alberto Rodríguez. Ni ayer ni hoy ha podido explicar cómo su cámara ha podido llevar a cabo un pulso con el Alto Tribunal que exigía retirar el escaño a Rodríguez por patear a un policía. "Podemos vive en la distopía en la que la Justicia piensa en su contra y quien no piensa como ellos es un enemigo. A veces arrastra al PSOE", señala Lucas.

"¿De verdad el incumplimiento de una sentencia es un conflicto entre poderes? ¿De verdad es el Parlamento el que decide si está bien o mal lo que decide el Supremo?", añade.

Y nueva polémica entre los dos socios de Gobierno. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, alentaba desde hace un mes a la fuerza común para derogar la reforma laboral y señalaba que en noviembre estarían culminados los trabajos. Sin embargo, hoy, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recalca que no está tan claro y que no depende solo de la ministra de Trabajo, porque todavía no se ha comenzado a negociar.

Ante esto, Sánchez se ha manifestado apoyando a Calviño y apuntando que "no hay intromisión, sino colaboración" y esto es relevante para que salga adelante una reforma tan importante.