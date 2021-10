Acordes y desacuerdos. Así llamó Woody Allens a una peli suya que era la historia de un músico que se volvía vulgar al bajarse del escenario y la joven muda de la que se enamora.

Me he acordado de ella en un día como hoy donde los diálogos que hasta ayer parecían imposibles terminan convirtiéndose con voluntad en acuerdos reseñables y también por como hay músicos en la política que interpretan la melodía de las leyes según les vaya en ella, que le gusta la partitura que beneficia, todo va bien, que no, pues el tribunal conspira, facho sea o peor aún prevarica.

Aunque sea el Tribunal Supremo, eso va por el caso del diputado de Podemos condenado por pegar a un policía. El Tribunal Supremo ha exigido saber cuando se le inhabilitará, lo ha pedido en escrito formal el juez Marchena, que es el presidente de la sala de lo penal.

Podemos acusa al juez Marchena de prevaricar

Hoy la mesa del Congreso que hace dos días consideró que el diputado Alberto Rodríguez no perdía su condición de tal interpretando al Supremo, ha decidido requerir más información al alto Tribunal pero para amenizar el músico Pisarello, la voz de Colau y los llamados comunes, Podemos Cataluña, sugieren que el magistrado Marchena firmante de la carta que le llegó al Congreso, prevarica.

A los autónomos de La Palma les hacen un roto gordo

Acordes y desacuerdos, desafinos y desatinos como el que está sufriendo el colectivo de autónomos en la isla de La Palma. Se le llena al Gobierno la boca de solidaridad y compromiso pero a la hora de habilitar ayudas redacta una ley que deja sin ellas a más de 5.000 autónomos palmeros, lo denunciaba este jueves el presidente de la asociación de autónomos Lorenzo Amor.

Según el decreto de ayuda a los autónomos para recibir tienen que dejar de serlo. ¿Qué pasa si despides a un trabajador después de haberte beneficiado de las ayudas por la covid? Que tienes que devolver el dinero recibido. A los autónomos de La Palma les hacen un roto gordo como no cambien la ley.

Son cosas de este tiempo tan peculiar, como por ejemplo que una presidenta autonómica haga un anuncio en la Asamblea regional, sobre que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir del lunes. Con aplauso y todo de su bancada. Pero luego su gobierno tiene que anunciar que cambia la normativa para que esa decisión no contravenga sus propias normas.

¿Tendrá que negar tres veces Sánchez lo de Bildu?

Convicciones éticas dice Otegi, el blanqueado. Hoy en toca sonrisas y 'happy flower' en la contribución a la paz de quien es hijo político de ETA. Ayer dejó claro que él también es ETA y siente a los presos como suyos.

"Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos”, aseguró el coordinador general de EH Bildu. Sirva esto como orientación para los que sostienen que Bildu no es ETA. Pero los presos etarras sí son suyos. Sus chicos, sus presos. Los tenemos ahí y en su nombre, y por su gracia hay que apoyar los Presupuestos.

Pedro ha negado ya dos veces que haya un acuerdo de presos por presupuestos. ¿Tendrá que negar tres veces Sánchez lo de Bildu? Tan contento como estaba ayer el Arnaldo en proceso de revisión chapa y pintura.

Los de Bildu por aquí como los de Podemos por allá dándole votos a esa derecha que tanto dicen temer. Desde luego argumentos a la oposición le dan un día sí y otro, también.