El Norte de Lucas: "Una alternativa no es un lema, y hoy en el horizonte no se ve mucho más"

Suma la izquierda desunida. Sumar pretende ahora mismo en Madrid la vicepresidenta Yolanda Díaz en el escenario del antiguo Matadero. La tercera de Sánchez presenta su candidatura para competir con el propio Sánchez en las elecciones del año que viene. Se trata de refundar una izquierda que nace con el feminismo de diccionario que cree progreso convocar en género femenino y con la particular limitación de aforo de pedir a otras lideresas de no ir por allí. Que vaya la base, que vaya la gente. Sumar sumar, lo que se dice sumar, será intención, pero empezamos restando.

El objetivo, de momento, es escuchar. Eso ha dicho Díaz. Y, desde luego, copar la atención mediática y que España escuche que hay una alternativa y está a la izquierda. No tenemos más que el entusiasmo de la convocatoria.

¿Que hay nicho de voto a la izquierda del PSOE? Sí. ¿Que hace falta en España una izquierda que piense, proponga y gestione? También. Yolanda Díaz ha demostrado que puede hacerlo y esa es su baza. El problema para esta construcción en la que se embarca la vicepresidenta no es la acción de la derecha o las críticas de la prensa no afín. El problema lo tienen dentro, en las cenizas del Podemos en la UVI del gobierno, que harán lo imposible por que la sucesora designada por Iglesias no triunfe, y en el sectario localismo ideológico del resto de la izquierda fragmentada.

Sumar es un nombre muy bonito, de grata sonoridad, un concepto amable de gestión de lo público. Pero sumar en la izquierda española hoy, con la crisis rampante y la incertidumbre que nos está poniendo esta guerra en Europa a la que no saben responder, parece inútil esfuerzo de esos que conducían a la melancolía.

La suma de la vicepresidenta va a necesitar mucho más que su capacidad magnética de seducir por encima de ideologías. Una alternativa no es un lema y hoy, en el horizonte, no se ve mucho más.