Monólogo de las ocho: "La sentencia del procés no encaja con un delito de desórdenes públicos agravadas"

El día comenzaba así. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciaba el acuerdo con el Gobierno del Estado para borrar del Código Penal el delito que cometieron sus dirigentes en 2017. Después, poco después, los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos registraban en la Cámara la proposición de ley.

Si Sánchez hubiera necesitado otra cosa para mantenerse en el poder, hubiera sido esa otra cosa de la que hoy estaríamos hablando. Pero ha sido esta: la eliminación del delito de sedición para dejar lo ocurrido en los días trágicos de 2017 en unos desórdenes públicos.

Si Sánchez hubiera necesitado para mantenerse en el poder, reformar el Código Penal para castigar la convocatoria de un referéndum ilegal… lo habría hecho.

Porque ya prometió que lo haría, cuando creía que le venía bien. Si ahora hubiera necesitado defender que el procés fue un golpe que encajaba en el tipo de rebelión, lo habría hecho.

Porque así lo defendió cuando creía que le venía bien. Hubiera aprobado cualquier cosa, porque esta en su naturaleza, pero ha aprobado esta, la eliminación del delito que cometieron sus socios.

Hay análisis tiernísimos hoy en la prensa oficialista. Hay un esfuerzo propagandístico de verdad admirable, por el que voceros abnegados tratan de convencernos ahora de lo bueno que es aquello que prometieron que jamás ocurriría. Hablan de la estrategia del ibuprofeno, de la desinflamación, de planes para pacificar… ¡pero si esto responde únicamente a la necesidad particular de Pedro Sánchez! ¡No hay estrategia alguna! ¡Hay unos Presupuestos!

Bueno, cada uno se gana la vida como puede. Y en este aspecto hay un trabajo especialmente desagradecido, que es el de Patxi López. Que hace solo tres días desconocía que existiera la proposición que el grupo parlamentario que dirige ha registrado y que él ha defendido hoy con gran ardor.

Miren, hoy es mucho más útil escuchar al otro grupo parlamentario que firma esta proposición. Es Unidas Podemos y su portavoz es Jaume Asens. Es más útil escuchar a Jaume Asens, entre otras cosas porque al contrario que Patxi López, Asens es abogado penalista. Así que Jaume Asens hace un análisis más técnico de la reforma del Código Penal y por tanto más interesante.

Este testimonio es interesantísimo. Por su carácter técnico. Porque esta proposición tiene la autoría de Podemos y porque es cierto. Porque no hay forma de condenar los sucesos de septiembre y octubre de 2017.

Porque de todas las mentiras que apuntalan esta reforma, la más cínica es la que dice que esto se hace para mejorar nuestro sistema punitivo. No. Aquí se ha invertido el proceso, o se ha pervertido, más bien, esta reforma se hace pensando no en los que vayan a delinquir en el futuro sino en los que ya han delinquido.

De hecho, se trata del corolario perfecto al recurso que los independentistas han presentado ante la Justicia Europea. Ese recurso argumenta que fueron condenados de forma desproporcionado por un Código Penal anacrónico. Y ese es exactamente el argumentario del presidente del Gobierno para justificar la eliminación del delito de sedición. Ese.

Pero es que además los hechos probados en la sentencia del procés no encajan con un delito de desórdenes públicos agravadas. Cómo iban a encajar. Los hechos probados se refieren a un delito que no existe.

Por si interés, vamos a escuchar de nuevo la declaración de Jaume Asens.

Antes nos referíamos al papelón de Patxi López. Nada comparado con el de los barones socialistas. Todos estos expertos en dar pellizquitos de monja y que luego demuestran unas tragaderas elefantiásicas. Fruncieron el ceño con la mesa de diálogo, tragaron con ella. Se removieron incómodos con los indultos, tragaron con ellos. Ya están, hoy mismo, dándose el festín de la sedición.

Alberto Núñez Feijóo convocaba a media tarde a los medios en la sede de Génova para una declaración institucional. El presidente del PP asegura que la decisión de Sánchez compromete la independencia judicial

Feijóo no se ha quedado ahí. Se ha preguntado cuál es el límite de Sánchez en sus cesiones para mantenerse en el poder

Y se ha dirigido a los dirigentes socialistas para que alcen la voz y digan qué les parece la eliminación del delito de sedición.

También ha prometido que revertirá esta reforma de Sánchez.

Lo cierto es que si alguien le afeaba a Núñez Feijóo que no hubiera acordado el reparto del CGPJ con Pedro Sánchez… ahora se lo han puesto fácil. Si alguien le reprocha a Feijóo que no se avenga a un acuerda, bastaría con que respondiera que hay que homologar con Europa nuestro sistema de elección del Poder Judicial. La Comisión Europea jamás pidió a España que eliminara el delito de sedición. No lo ha hecho por una razón muy simple. Llámese sedición o de cualquier otra manera, todos los países de Europa castigan los delitos contra su orden constitucional. No existe un país que no lo haga. La Comisión jamás pidió la eliminación del delito de sedición pero sí ha pedido un cambio en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para garantizar la independencia judicial.

Pero seguimos haciendo ejercicios teóricos verdaderamente melancólicos. Esto de la europeización es también de un cinismo formidable. Hoy le preguntaron a Patxi López por qué no modernizaban también el delito de rebelión, tan antiguo. Pasó palabra. Es sencillo: porque no fue el que cometieron sus socios. Ni más ni menos.

Vamos a escuchar un testimonio más, que confirma que además de todo, al final de cuentas, por mucho que cedan y que entreguen, siempre prevalece la máxima política de que un nacionalista jamás se da por satisfecho. Este es Íñigo Urkullu, lehendakari.