El monólogo de las ocho: "La campaña del PSOE a las generales más de plató que de pabellón"

Cuando les decíamos que la campaña del PSOE a las generales iba a ser más de plató que de pabellón, más de entrevista que de mitin, queríamos decir que como les va a ser tan difícil movilizar a unos cuadros que culpan a Sánchez de la derrota, el candidato va a hacer lo que no ha hecho en toda la legislatura, que es ir a los medios, todos, los críticos también, a someterse a entrevistas casi cada día. Eso ha estado haciendo empezando por este, Onda Cero, o sea que se está cumpliendo la previsión. Ahora lo que en absoluto esperábamos es que en este furor por la entrevista, él mismo se convirtiera en el presentador.

Es que Sánchez ha inaugurado una ronda de entrevistas con sus ministros. Se llama La España Mejor y ha empezado con José Luis Escrivá, el Ministro de Seguridad Social. Esos aplausos que escuchan son de gente entusiasta, es un público entregado, bueno, en primera línea está Santos Cerdán, secretario de Org, y la número dos del PSOE, María Jesús Montero, que aplaude a rabiar con esa forma tan peculiar de aplaudir que luego provoca tanta mofa en la redes sociales Es verdad que como entrevistador, Sánchez tiene algunos defectos que pulir. Esta vanidad que le lleva a hacer una introducción infinita y el pobre Escrivá ahí en el escenario con cara de bendito. Parece una talla de San Ignacio de Loyola

"Efectivamente, me alegro de que me haga esa pregunta" Uno lo ve y fantasea, Si el Pedro Sánchez de hoy le hiciera una entrevista al Escrivá de 2017, no sería una entrevista tan amable. Bueno, si el Pedro Sánchez de hoy le hace una entrevista al Pedro Sánchez de 2017 tampoco sería una entrevista amable. Pero la entrevista ha tenido virtudes. Toda buena entrevista deja siempre una noticia. Y la noticia es la promesa de que si gana el PSOE se extendería el permiso de maternidad a las 20 semanas.

Y el presidente se sorprende mucho. Ah, de 17 a 20. Claro que para alguien tan preocupado por lo manipuladores que son los medios no debería incluir fakes como un gráfico sobre la evolución de la hucha de las pensiones que es un disparate.

Al día siguiente de las elecciones anunció que regresaba su antiguo trabajo en el hospital. Él y todos esperaban que María Guardiola se presentase a una investidura para convertirse en la presidenta de Extremadura y, lo que son las cosas, el que se presenta es él, Guillermo Fernández Vara. Claro, es que Vara ha sido el candidato más votado y de hecho ahora María la extremeña tendrá que decidir si permite que forme un gobierno con su abstención o si aboca a Extremadura a una repetición de las elecciones porque no es probable que Vox vaya a recular después de escuchar el discurso de María Guardiola.

En Extremadura todo se libra en la distancia de un escaño

Es que de hecho María Guardiola no dice que Vox le esté pidiendo demasiado sino que es un partido con un ideario incompatible con su Gobierno. La valentía hay que reconocérsela porque lo cierto es que asume un gran riesgo. En Extremadura todo se libra en la distancia de un escaño. Basta con que PSOE tenga un escaño más o Podemos tenga un escaño más, para que un socialista pueda ser investido. Digo un socialista porque quizás no es Vara quien se presenta como candidato. O sí, vaya usted a saber. No sabemos cómo va a afectar a su electorado la repetición electoral. Igual la consagra, pero la experiencia dice que una repetición de los comicios suele perjudicar a aquel a quien se culpa de provocarla. Porque es como decirle al votante que ha votado mal. El votante te dice: oiga, yo ya he votado, ahora apáñense ustedes.

Y es totalmente cierto que Vox tiene un 8% en Extremadura, que es un resultado como para andar pidiendo sillones. El problema del argumento de Guardiola es que su negativa no se fundamenta en la proporción de Vox en el Parlamentos. Apenas 5 diputados sino en lo que Vox es. Claro, hoy le han preguntado a Alberto Núñez Feijóo cuál es la postura oficial y nacional del PP respecto de los pactos con Vox, si la de la Comunidad Valenciana o la de Extremadura y el ha respondido que ambas lo son.

El problema es que la impugnación que hace Guardiola de Vox no es aritmética. No ha dicho que hayan pedido demasiado sino que no puede incluir consejeros de Vox por cómo son los de Vox. Lo que pasa es que en términos estratégicos a Feijóo esto le sirve para su campaña. Porque permite desmentir que su suerte esté atada a Vox y que existe algo parecido a un ticket con Abascal. Al fin y al cabo, si se repiten las elecciones en Extremadura no se celebrarán antes de las generales y hasta entonces esto permite atar un relato con el que expiar otros pactos con VOX. Es más, es que el clima entre ambos evidentemente se ha deteriorado. Y aún les queda por negociar Murcia, Aragón y cerrar los flecos del acuerdo en Baleares. Hoy hablaba en Canal Sur Radio Santiago Abascal

Quien tiene una investidura plácida es Isabel Díaz Ayuso, que levita 2 escaños por encima de la mayoría absoluta. Hoy ha tenido la primera sesión en la asamblea y en su discurso de investidura, entre otros anuncios, ha prometido derogar la ley trans de la comunidad que en su día aprobó el Partido Popular cuando gobernaba Cifuentes. No para despojar de sus derechos a las personas transexuales sino para garantizar la calidad legislativa del texto y pulir los asuntos más polémicos de la norma actual.