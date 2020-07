La mirada cítrica: "La transferencia de 72.000 millones a fondo perdido no es un cheque en blanco"

Ignacio Rodríguez Burgos analiza con su particular visión la actualidad económica en La Brújula .

Bruselas no nos ha decepcionado. Como dice la tradición, de madrugada y varios días después de lo previsto llegaba el acuerdo. Esta vez la cumbre comunitaria ha habido que extenderla como un chicle en el calendario. Otras veces se paraba el reloj. Para alcanzar el acuerdo ha habido que lijar muchas posiciones. Ha habido que desgastar el papel de lija.

El papel de lija es una de las obras del músico norteamericano Leroy Anderson... Que además de darle a la partitura fue espía y Jefe del Departamento de espionaje en Escandinavia. Así que algo sabía de tramas y sobre todo de la letra pequeña que se esconde en la política y en los pactos.

Por ejemplo. Este dinero no va a llegar al contado. No señor, llegará a plazos, como se pagan las lavadoras. En plazos hasta 2026. Para que llegue todo el dinero, los 140.000 millones hay que cumplir antes con las condiciones. La transferencia de 72.000 millones a fondo perdido no es un cheque en blanco. Es decir, las reformas y los deberes: arreglar nuestro desastroso mercado laboral, sostener las pensiones, incrementar la productividad, reforma fiscal… Muchas cosas y el reloj ya está en marcha.

A Sánchez le han aplaudido hoy sus ministros en Moncloa. Si hubiera ido al campo español no hubiera oído tantas alabanzas. En el Presupuesto de la Unión la agricultura ha recibido un recorte. Según las organizaciones agrarias el campo español perderán casi 5.000 millones de euros. Además, conocemos que para comprar una casa en España, de media, hay que dedicar el suelo integro de seis años. Y los hosteleros advierten que esto año, con el Covid, pueden cerrar 65.000 restaurantes y bares.

