La mirada cítrica: "Quien no se estanca, sino que se expande es la música de Taylor Swift"

La dueña del dinero, Christine Lagarde, ha dejado los tipos de interés donde estaban, en el 4,5%. Esto ha sido interpretado como el inicio de la rebaja del precio del dinero el año que viene. Ante las preguntas, Lagarde, se ha liado con el estado de la materia, todo para decir que no hay nada decidido, que la vida son etapas y que la economía son datos.

No hay que irse a la ley de los gases ideales para entender la presión que impone la inflación a la economía. La inflación puede repuntar, en Navidad, casi siempre metemos la gamba. El caso es que el precio de los alimentos se modera, pero están en el 9%, tres veces más que la inflación general, que ha bajado gracias a los carburantes. Esta inflación ya permite confirmar que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, lo que supone un incremento de casi 11.000 millones más de nómina en el sistema de protección social

Y la inflación dependerá muy mucho de lo que haga el Gobierno con las medidas extraordinarias. Estamos a sólo 15 días de terminar el año y el Ejecutivo tiene que decidir como y cuanto piensa prorrogar las medidas anti inflación como por ejemplo el IVA a la energía, a los alimentos, los bonos en el transporte. La anulación de todo ello tendría un efecto inflacionario como advierte Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas

Al menos el Euribor diario hoy nos ha dado una alegría y ha bajado a niveles de abril, al 3,7%. En cambio, el petróleo se ha disparado a los 77 dólares el barril. También se han disparado las energéticas renovables tras el acuerdo europeo sobre el mercado eléctrico con mayor impulso a las fuentes limpias.

Lo que también se ha decidido impulsar es la ampliación del Puerto de Valencia. Eso sí, con meses de retraso y con grietas en el Gobierno de coalición. El Consejo de Ministros del próximo martes está previsto que se apruebe la ampliación del Puerto de Valencia. Estamos hablando de una inversión, entre unas cosas y otras, de casi 2.000 millones de euros. El Puerto de Valencia es el mayor de España en el transporte de contenedores y con la ampliación se duplicará la capacidad de carga y transporte, además con una enorme terminal ferroviaria. Todo esto con la oposición de Sumar, Podemos y Compromís.

Los nuevos pasos del Gobierno argentino de Milei con la devaluación de más del 50% del peso, con el recorte de subsidios y la paralización de la obra pública.. A la vez, la OCDE prevé un estancamiento del PIB per cápita, no para ahora, sino de aquí a 2060. España sería uno de los pocos países del G-20 que no recorte la brecha con EEUU.

Y por último, quien no se estanca, sino que se expande es la música de Taylor Swift. Sus canciones y giras generan más de 10.000 millones de dólares en la economía estadounidense. La Reserva Federal ha llegado a apuntar que los conciertos de Swift han elevado el negocio hotelero en las ciudades en las que actuaba.