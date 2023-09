La mirada cítrica: "Las gasolinas van a ser todavía más caras"

Los ovnis ya no son ovnis. Ahora son fenómenos anómalos no identificados, son los FANI. Y en economía, últimamente, los fenómenos anómalos no identificados se concentran sobre todo en las cercanías de Frankfurt, en las torres inclinadas del Banco Central Europeo. Por décima vez consecutiva el BCE ha subido los tipos de interés. Lagarde asegura que la inflación sigue estando en la zona oscura

En lo que queda de año, Lagarde espera “una senda más elevada de los precios de la energía”. Vamos que las gasolinas van a ser todavía más caras. La inflación despedirá el año en el 5,6% y la economía solo crecerá 7 décimas. Lagarde avisa que los tipos se mantendrán en estos niveles durante largo tiempo

Los inversores interpretan esto como que no habrá nuevas subidas de tipos de interés. La bolsa sube con fuerza, los bancos, sobre todo. Calviño confía que este incremento ponga fin a este proceso. Mañana comienza el Ecofin informal de Santiago. Aquí se iba a decidir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Calviño es candidata pero ahora dice que no, que no se hablará.

Y hay que recordar que en este Ecofin se tratará de las reglas fiscales, al que interesa a países con elevado déficit y abultada deuda como el nuestro. Los primeros en notar la subida de los tipos de interés serán los hogares más endeudaos, los hipotecados a tipo variable. Y el encarecimiento del crédito se nota en el mercado inmobiliario.

Se hunde la compra y venta de casas

La firma de hipotecas ha retrocedido casi el 26% señalan el Consejo del Notariado. La compra y venta de casas se hunde más del 18%. Y algo que tiene que ver el aumento del coste del dinero y de los prestamos. El Euribor, principal indicador de referencia se había ralentizado, pero Los expertos apuntan que con esta nueva subida del BCE, el Euribor alcanzará el 4,5% en el último tramo del año. Por otro lado, con la rentabilidad de las letras del Tesoro, en el 4%, no sería extraño que los bancos eleven la remuneración por los depósitos.

La tecnológica ARM, que se ha estrenado hoy en Wall Street con un valor de 60.000 millones de euros. Detrás está el negocio de los microchips y la Inteligencia Artificial. Otra cosa es la extraterrestre. Los gigantes del automóvil de EEUU intentan evitar una huelga en sus factorías. Detroit arde. Y por último. Hemos descubierto que China es el país con el mayor nivel de deuda privada del mundo. Los hogares chinos deben el 28% de la deuda mundial, según el FMI. En total, deben casi 220 billones de euros. Vamos unos cuartillos.