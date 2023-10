La mirada cítrica: "Casi un millón y medio de españoles con grado universitario en riesgo de pobreza"

En Europa se han encendido esta tarde las luces de un acuerdo en el mercado eléctrico. Un acuerdo que tiene más enredos que un cable de la luz. Todo indica que el enfrentamiento entre Francia y Alemania se han solventado a favor de la primera que ha impuesto la potencia de su parque de energía nuclear y su capacidad de mantener costes estables en los contratos a largo plazo. Berlín teme una pérdida de competitividad de su industria a favor de sus vecinos galos. Pide que la Comisión Europea esté vigilante. La presidenta de turno, Teresa Ribera, asegura que el acuerdo potencia las fuentes renovables y el autoconsumo.

Otros expertos dicen que se ha parido un ratón. No hay grandes cambios y se mantiene el sistema marginalista en la formación de precios. Francia y Alemania también serán los encargados de impulsar un acuerdo sobre las reglas fiscales.

Regresa el tándem Berlín-París. Un tándem clásico, más que el Tour, el Giro o la Vuelta. En esto de dar pedales comunitarios no hay nadie como el equipo París-Berlín. Las reglas fiscales no son nada rectas, llegan con curvas y no hay acuerdo. Así que Francia y Alemania debatirán entre ellas la receta. Son los países más encontrados en la cuestión. Alemania quiere regresar al rigor fiscal, es el líder de los halcones. Francia defiende más flexibilidad y lidera las palomas. La vicepresidenta Calviño espera un acuerdo antes de final de año.

Donde hay luces y sombras es en la deuda pública española. La alta rentabilidad que ofrece el Tesoro atrae de nuevo a los inversores particulares.

Los hogares españoles han solicitado hoy más de 830 millones de euros de letras a nueves y tres meses.. Esto supone un 60% más que en la última subasta de septiembre y un nuevo récord histórico. El Tesoro ha conseguido más de 2.000 millones en la operación. Y es que vendían las letras con un interés muy atractivo con una rentabilidad del 3,8% en las letras a 9 meses y del 3,59% en las letras a tres meses. El año que viene el Gobierno calcula que tendrá que pagar unos 40.000 millones de euros en intereses, y esto es también nuevo récord. Es una de las grandes partidas del presupuesto.

Y algo que sorprende y que muestra el deterioro del ascensor social a través de la educación. En España hay casi un millón y medio de personas con grado universitario en riesgo de pobreza.

La educación ha sido tradicionalmente una de las escaleras para ascender socialmente. Pero, el ascensor está averiado, fuera de servicio. Hay casi un millón y medio de personas en España que el titulo universitario no les salva de estar en riesgo de pobreza. Esto supone el doble que en el año 2008, como explica Juan Carlos Llano, responsable de Investigación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.

En España el umbral de la pobreza se situó en 2022 en torno a los 10.000 euros brutos anuales en hogares de una sola persona; y en poco más de 21.000 para aquellos formados por dos adultos y dos niños. Hay más de 9,5 millones de personas en riesgo de pobreza en nuestro país.