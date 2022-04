Así funciona esto: Combinaciones de negocios

Ana Comellas, en su sección Así funciona esto, nos habla de la combinación de negocios y como como ejemplo la fusión de esta sección con la de Alberto Aparici, 'La brújula de la ciencia' que tuvo lugar en anteriores programas de 'La brújula' de Juan Ramón Lucas.

¿Qué es una combinación de negocios?

Según su norma 19 del Plan General Contable es una operación en la que una empresa adquiere el control de uno o varios negocios. Por un lado, un negocio es una serie de bienes o de capacidades que se utilizan para ganar dinero. Por otro lado, tener el control de un negocio o empresa es poder dirigir sus operaciones y sus finanzas.

En resumen, una combinación de negocios es cuando una empresa consigue decidir sobre otra. Para ello tienen varias maneras de hacerlo.

Una fusión

En una fusión, las empresas que se combinan tienen un valor equivalente, como el ejemplo de las dos secciones de 10 minutos en la Brújula. Las empresas A y B desaparecen y dan lugar a una nueva empresa C. Decimos que la fusión es horizontal cuando las dos empresas son competidoras, y en España conocemos muchas en banca, en telefonía móvil o empresas de energía.

¿Y qué se consigue con este tipo de fusión?

El objetivo suele ser conseguir una mayor cuota de mercado, porque al final sumo clientes de una empresa y de otra y dejo de competir por ellos y, si me fusiono bien, voy a reducir costes, porque en vez de dos departamentos comerciales, por ejemplo, voy a tener sólo uno, un poco más grande, pero que da servicio al doble de clientes.

En el caso de la banca, está claro, porque es fácil tener sucursales de las dos entidades originales en la misma calle, una enfrente de la otra. Con la fusión, ya sólo necesito una de las sucursales para dar servicio a los clientes de las dos anteriores. Además, la nueva empresa es más grande, así que va a poder comprar a sus proveedores en mejores condiciones o va a conseguir financiación más barata porque será más solvente.

¿Y si en vez de fusionarme con una empresa igual que la mía, me fusiono con una empresa que es mi proveedora?

La fusión sería vertical y lo que se intenta es tener una ventaja con la que competir en el mercado, porque se evita un margen al comprar tu cerveza, y tienes más control sobre tus factores de producción, porque si hay escasez de cebada, tú no te vas a quedar sin cerveza y el bar de al lado puede que sí. Imagina que en la situación actual una empresa eléctrica consiguiese comprar un yacimiento de gas.

En ambos casos, la sensación que da es que las empresas que se fusionan, se benefician, pero el resto de las empresas del mercado, se pueden ver perjudicadas. E incluso los propios clientes, porque la competencia es lo que mueve a las empresas a ser más eficientes, a innovar para atraer a más clientes. Si soy muy grande y me quedo con una parte enorme del mercado, la economía corre el riesgo de que ese mercado sea menos libre y eficiente. Por eso tenemos la Comisión Nacional de la Competencia, para velar por la libertad del mercado.

Una escisión de empresas también es una combinación de negocios

Imagina que, en tu bar, además de poner cañas, montas fiestas. Y empiezas a organizar fiestas para otras empresas. Al final tienes dos negocios diferentes dentro de la misma empresa, y te puede interesar crear dos empresas, una de cañas y otra de eventos. Puedes vender una de las dos o quedarte con participaciones de las dos empresas.

Un ejemplo menos festivo es PayPal. Nació como una herramienta interna para gestionar los pagos por internet dentro de e-Bay, y hoy es una plataforma de pagos internacional, que da servicio a millones de empresas y usuarios en todo el mundo, para pagos on-line, pero también en comercios tradicionales, físicos.

¿Y si una empresa es más grande que otra?

Entonces no hablamos de fusión, sino de adquisición, de compra. Y ahora A + B no da lugar a C, sino a una A más grande y a la desaparición de B.

¿Y qué te compras? ¿todos los bienes o activos de la otra empresa?

Sería una forma, pero también te puedes comprar las acciones o las participaciones de capital de la otra empresa. Tantas, que te permitan tener el control de esa empresa, tomar decisiones sobre ella; no te hace falta comprarla entera.

Si la empresa cotiza en bolsa, se lanza una OPA, una oferta pública de acciones. Cualquier persona o empresa puede hacerlo, mira Elon Musk con Twitter. Normalmente se ofrece a los actuales propietarios de las acciones, comprárselas a un precio superior al que las acciones tienen en el mercado. Twitter ahora mismo cotiza a unos 48 $, y el fundador de PayPal, precisamente, dice que va a ofrecer 54,20 $ por acción. Y dicen que ya ha conseguido los millones que necesita para hacerlo.

¿Esto sería una OPA hostil?

Sin duda, porque no cuenta con el visto bueno de los directivos actuales. A los accionistas suele interesarles más que la OPA sea hostil que amistosa, porque la oferta que reciben por sus acciones es más jugosa.