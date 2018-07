Una inteligencia artificial de Google logra dominar el juego oriental de Go

Juego milenario muy popular en China, Corea y Japón

El Go es un juego milenario muy popular en China, Corea y Japón, donde tiene un estatus similar al del ajedrez en Occidente. A diferencia de este, que ya ha sido dominado por los ordenadores, el Go siempre se ha considerado un juego difícil para las máquinas, sobre todo porque el número de posibles jugadas es muy alto, mucho mayor de lo que cualquier ordenador puede analizar. Sin embargo, el programa de Google 'AlphaGo' ha logrado batir por 4-1 a Lee Sedol, el mejor jugador de Go de la pasada década y uno de los mejores de la actualidad. Alberto Aparici nos habla de este juego poco conocido en España, del hito logrado por 'AlphaGo' y de cómo programas como este aprenden mejorando con cada juego.