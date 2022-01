Ciencia en La Brújula: ¿Cómo funcionan los ojos de los insectos?

Una de las imágenes más usadas en el cine para representar la visión de las moscas es utilizar muchos ojos que ven exactamente lo mismo. Para explicarlo, primero hay que saber cómo funcionan estos. Las moscas tienen centenares de ojos, es como uno grande dividido en muchos trozos. Cada uno de esos es un trozo y debajo de cada uno hay un tubo que llega al centro y acaba en la retina. A veces hay un pequeño iris en cada ojo, por lo que las moscas pueden tener centenares de pupilas.

Las moscas no ven mil veces lo mismo, esto es una idea incorrecta que se fomentó por un científico holandés en el S. XVII. Observaba seres vivos en el microscopio y le quitó la superficie del ojo a una mosca y agitó una vela. Al mirar vio que había pequeñas imágenes iguales.

El problema de esto es que solo analizó la superficie, porque ahí están las lentes, pero el resto del ojo está ocupado por la retina. Hasta mediados de los 50 no se descubrió que no era así. El funcionamiento correcto es que la luz entra por un lado y se queda dentro hasta que llega al final de la retina, que capta un borrón de luz. Por tanto, las moscas no ven imágenes, además, el cerebro de las moscas es el que reconstruye la imagen de forma única, como los nuestros.

Por ello, demostraron que las moscas ven muchos borrones en direcciones distintas. Ellos reconstruyen una imagen uniendo los borrones.