Ciencia en La Brújula: El milagro del Okavango, el único delta alejado del mar

Un delta está a mil kilómetros del mar más cercano. Es un delta dentro de un continente. Nos situamos en Botswana, un país sin costa. Estamos en abril, en el otoño austral, lo que llamamos la sabana. En una llanura. En unos pocos días el suelo se humedece y en semanas se encharca. En tres meses, será un pantano con un laberinto de islas canales y mosquitos por todas partes. Un río que desagua en medio del continente. Es el delta del Okavango. Un río que nace en Angola y cuando llega a la llanura de Botswana inunda 15.000 kilómetros cuadrados.

El agua que trae el río no logra resistir al clima y en unos meses el sol del trópico evapora todo. Hay ríos que no desembocan en el mar y también se secan. Este caso es especial, no llega al mar y transforma una sabana en un vergel. Ocurre en abril porque es cuando llega la crecida. El agua tarda un mes y pico en llegar a Botswana. Es un fenómeno comparable a la crecida del Nilo pero sin salida al mar.

Esta inundación hace que miles de animales se muevan ya sea para ir al agua o para evitarla. Y hay dos animales que condicionan al río. Uno es el elefante. Esculpen canales en el delta. El paso de 15 o 20 elefantes crean nuevos canales. El otro son las termitas. Hacen nidos de dos o tres metros de altura. En esos nidos echan raíces plantas que capturan más tierra y forman islas en el delta.