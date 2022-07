Todo lo que quiso saber sobre física cuántica y nunca se atrevió a preguntar

Alberto Aparici nos explica este viernes en La Brújula algunas cosas sobre física cuántica con el objetivo de bajar los mundos abstractos de la matemática a la tierra.

La física cuántica se llama así por los cuantos, pero, ¿qué eso de los cuantos? Pues hay un ejemplo muy sencillo, que todos hemos estudiado en el colegio: los átomos. Los átomos tienen niveles, pisos. Hay un primer piso, un segundo o un tercero. Los cuantos son la separación que existe entre esos pisos, una separación que está cuantizada. La física cuántica consiste en cuantizar alguna de las propiedades de la naturaleza.

Pero cuantizar no es lo mismo que cuantificar. Son palabras distintas. Cuantizar significa pasar al mundo cuántico algo que no tiene por qué serlo y, por tanto, empezarle a aplicar este asunto de que algunos de sus valores no van a existir. Solo van a existir saltos entre ciertos valores permitidos.

