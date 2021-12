La variante ómicron puede forzar a "nuevas vacunas y nuevos ciclos de vacunación"

Daniel López Acuña, epidemiólogo experto en Salud Pública, se pronuncia sobre lo que espera de las próximas semanas respecto a la pandemia: "Vamos a un escenario dónde tendremos una incidencia de 600 el día de Navidad y podrá subir más en enero. Estamos banalizando este repunte que se está produciendo en España y en Europa. Se debe a muchas causas y ahora se debe a la variante delta y delta plus. Tenemos la tormenta perfecta para tener aumentos de incidencia, supone ya una importante presión asistencial y no puede ser minimizada únicamente con la vacuna. Vacunar, vacunar, vacunar sin protección sin restricciones no nos va a frenar esta ola".

Las vacunas son vitales pero no suficientes

Tiene claro que es el momento de tomar medidas más allá de la vacunación: "Hay que escuchar con más atención a la OMS y el Centro de Control de Enfermedades que señala que la vacunación no basta para frenar a ómicron y hay que acompañarla de restricciones como están haciendo varios países en Europa". Y lo explica, aludiendo a que las vacunas por sí sola no bastan: "Las vacunas han sido fundamentales para reducir el riesgo de mortalidad y de enfermedad severa. Si no hubiésemos tenido esta vacunación habríamos tenido 100.000 muertes más. Quién tenga dudas con la vacuna solo tiene que ver la tasa de mortalidad y enfermedad grave en vacunados y no vacunados"

"Las vacunas no son esterilizantes y hay que acompañarlas de medidas de salud pública para frenar estos repuntes pero hay que hacerlo con tiempo y no ir tras un tren que ya pasó. El Gobierno estatal y de las autonomías están tardando mucho en tomar medidas. En Francia, Dinamarca... no se andan con chiquitas", añade.

Manda una advertencia respecto a las navidades, el virus sigue presente: "La vacuna no nos daba una póliza de seguros para operar como si no hubiera pandemia. La vacuna es fundamental para lo que es, pero tenemos que cuidarnos para no infectarnos aun estando vacunados. Mucha gente quiere vivir las navidades como si no hubiera virus. Se ha tomado más confianza de la que se debía"

Y una pregunta, ¿puede la variante ómicron llevarnos al fin del virus al tener síntomas más leves?: "Es prematuro para llegar a esa conclusión. Va a desplazar a delta y en enero tendremos mayoría de ómicron. Nos fijamos solo en que puede haber sintomatología menos leve. Pero aún no sabemos bien y no vemos que hay una tendencia a las reinfecciones y que hay un grado de escape a las vacunas que supondría un nuevo ciclo de vacunas con una nueva formulación. La OMS necesita unas semanas más para saber esto. Estamos en una encrucijada de incertidumbres. Es muy importante basarse en la evidencia científica y no solo en postureos políticos"

Entiende que la población esté cansada pero considera vital no que las autoridades no manden mensajes de falso optimismo: "Es muy lógico el cansancio de la población ante la impotencia cuando el virus remota, se transforma o muta. Lo más responsable es transmitir una pedagogía que no sea falsamente optimista. Que transmita la cruda realidad"

¿Son los test de antígenos una buena solución?

Y respecto a lo test de antígenos, se muestra tajante. No son la solución: "Estamos sobrevendiendo los test de antígenos. Hay un consumo irresponsable. Tienen un valor limitado y un número importante de falsos positivos y de falsos negativos. No tiene la misma fiabilidad que la PCR. Se necesita una carga viral alta. No se trata de repartirlos entre ciudadanos porque no es el mecanismo que se utiliza para reducir la incidencia en ciudadanos"

Y termina con la misma advertencia que realizó anteriormente. La variante ómicron puede forzarnos a tener que crear una nueva vacuna: "Al cabo de seis meses la inmunidad decae. Lo hace más en las personas mayores. De ahí la importancia de dosis de refuerzo en esa población. Pero a lo mejor debemos considerar que ómicron nos va a llevar a nuevos ciclos de vacunación con nuevas vacunas"