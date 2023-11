Desde UGT creen que la "debilidad bursátil" de Telefónica le ha llevado a reducir la plantilla

Telefónica ha comunicado hoy, tras reunirse por segunda vez con los sindicatos, que ejecutará un ERE para reducir su plantilla en España. Este despido colectivo, tal y como ha explicado la empresa, se realizará en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación, que en conjunto suman alrededor de 16.000 trabajadores.

En este marco, UGT ha emitido un comunicado en el que señala que las posturas entre las organizaciones sindicales y el operador están "alejadas" y ha pedido una reducción de jornada a 35 horas y una "duración mínima de tres años" para blindar la plantilla.

Diego Gallart, el responsable de prensa del sector UGT Comunicaciones, traslada que no se sabe cuántos trabajadores podrían verse afectados. Además, añade que era un movimiento que se podía intuir porque "el jueves pasado la empresa ya habló de la necesidad de adaptar la plantilla a las nuevas características funcionales". Gallart explica que sólo había dos soluciones: seguir con el mismo modelo que se estaba utilizando hasta ahora o un ERE.

"Aventurado" hablar de cifras

Comenta que es "aventurado" todavía hablar de cifras, porque hasta que no se presenten los datos no se puede hablar de ellas. "Telefónica no necesita seguir disminuyendo la plantilla, lo que necesita es reinternalizar funciones para asegurar la empleabilidad de la plantilla", reivindica el responsable de de prensa del sector UGT Comunicaciones. Añade que se debería "hacer resclean" de aquellos trabajadores que podrían haber quedado más desfasados.

Ante la decisión de la empresa de reducir la plantilla, Gallart advierte que sólo la apoyarán si se dan unas condiciones atractivas para el personal y si la empresa se compromete a firmar un convenio que garantice y blinde las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores.

En esa reunión que han mantenido con la empresa, describe que han sido "muy someros" porque legalmente esa información se la tienen que trasladar a las mesas de negociación del ERE. En su mesa de negociación cuenta que "simplemente se ha hablado de la necesidad de adaptar la plantillas a las nuevas necesidades funcionales, sin meterse en más detalles".

Asimismo, Gallart cuenta que "de manera indirecta" comprenden que la debilidad bursátil les ha llevado a esa necesidad de reducir la plantilla. "A las operadoras les está costando muchísimo afrontar las necesidades de inversión y esto se puede acelerar si desde la Unión Europea y el Gobierno de España no se entiende cuál es la competencia real".