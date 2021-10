Teodoro García Egea: "Me gustaría que Batet defendiera al Estado de derecho antes que a un diputado que patea policías"

Una de las noticias del día era que la Mesa del Congreso daba luz verde a solicitar al Supremo la condena del diputado de UP, Alberto Rodríguez. Para analizarlo, charlamos con Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, que nos explica que al diputado de la formación morada "le deberían quedar horas como diputado del Reino de España por mucho que Meritxell Batet quiera ganar horas". "Está defendiendo a un señor que patea policías antes que al Estado de derecho", señala.

García Egea comenta que "no he visto al PSOE proclive de ser tan garantista" y pone como antecedentes el de la alcaldesa de Pliego, a la que pidieron su inhabilitación por el exceso sonoro de su local, o la moción de censura a García Albiol por aparecer en los 'Pandora Papers'. De este modo, el Secretario General del Partido Popular habla de la posición del Partido Socialista y afirma que "me gustaría que defendieran el Estado de Derecho y no a un diputado que pateó a un Policía".

Renovación de los órganos constitucionales

En cuando a la renovación del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de datos, Teodoro García Egea comenta que "se ha conseguido despolitizar las instituciones como venía trabajando Pablo Casado".

"Es importante que existan personas de perfiles técnicos y que demuestren la independencia de esos órganos, no hay nada peor para la democracia que que los ciudadanos piensen que la justicia no es independiente" ha añadido el Secretario General del Partido Popular.

Por último, respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial comenta que "hay que seguir avanzando por el mismo camino y que este organismo avance al estándar europeo".