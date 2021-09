García Egea, sobre el CGPJ: "Queremos cambiar la ley para que no haya puertas giratorias entre el Gobierno y la Justicia"

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha asistido a Espejo Público este miércoles para discutir sobre varios temas de actualidad, como el precio de la luz o la renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras las múltiples agresiones homófobas que han tenido lugar los últimos días, la ministra de derechos sociales, Ione Belarra, tuiteaba: "Tras las dos brutales agresiones LGTBIfóbicas en solo 24h el PP decide quitarle hierro a los discursos de odio que la ultraderecha lanza a diario. No podemos callar ante los que no permiten vivir una vida segura a una parte de nuestro país. Frente a su odio, vidas libres.".

García Egea se ha pronunciado sobre las palabras de una ministra que "los españoles nunca pensaron tener", señalando que desde el PP condenan "cualquier violencia, toda violencia es condenable y reprochable", pero que no debería vincularse con ningún partido político, ya que "el único partido violento es la violencia".

En cuanto al tema del precio de la luz, el secretario general del PP insistía en congelar el IVA y el impuesto a la generación, además de eliminar los costes no eléctricos de la factura de la luz para abaratarla para no seguir alcanzando estos máximos históricos. "El gobierno está usando el recibo de la luz para hacer caja. La gente tiene que saber que cada vez que enciende un electrodoméstico no solo paga la energía sino también a los 23 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez", apuntaba.

El motivo del alto coste de la luz, según García Egea, es que estamos pagando "los errores del pasado", mencionando que cuando Teresa Ribera, actual ministra de Transición Ecológica, era secretaria de Estado se generó un déficit de tarifa "que hoy estamos pagando". La solución sería bajar el coste energético, que se traduciría en más eléctricas en el país. "Si se reduce la factura eléctrica y se sacan los costes no eléctricos nos situaríamos entre las economías de Europa más baratas. Si bajamos el coste energético habrá más empresas que quieran desarrollar su labor en España", señalaba.

Sobre el bloqueo de la renovación del CGPJ, el popular ha defendido la postura de su partido frente a la petición del PSOE de que "se deje de excusas". "Queremos cambiar la ley para que no haya puertas giratorias entre el Gobierno y la Justicia", ha señalado en referencia a la actual fiscal general Dolores Delgado, exministra de justicia. Para los populares "debería prohibirse que una ministra del PSOE sea fiscal general". "Que los políticos puedan pasar de la política en activo al órgano del gobierno de los jueces, quiebra la imparcialidad", afirmaba.

García Egea ha confirmado también la asistencia de Aznar y Rajoy a la convención nacional de su partido en Valencia el próximo 27 de septiembre. Los expresidentes intervendrán en las mesas de debate programadas. Por otro lado, García Egea ha descartado la presencia del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Hay personas como Albert que pasaron por la política y que ahora están más centradas en sus actividades profesionales, ha concluido.