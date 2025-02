María Jesús Álava Reyes presenta 'Que nadie manipule tus emociones': "La cruda realidad es que hoy es muy fácil manipular"

"Me dirijo a la víctima", cuenta María Jesús Álava Reyes sobre su nuevo libro, 'Que nadie manipule tus emociones', en 'La brújula', donde habla de una "cruda realidad" como la manipulación presente en nuestra sociedad: "La cruda realidad es que hoy es tan fácil manipular que tenemos que decir cómo se pueden defender".

La psicóloga asegura que se utilizan principios de la psicología "para manipular a la gente" y que "no es fácil protegerse": "La mayoría de veces no somos conscientes de que nos manipulan. Los manipuladores son personas muy hábiles que detectan quién puede ser susceptible de manipulación, que suelen ser personas sensibles, generosas, y a las que a poco que les dices cuatro cosas bajan la guardia, y empiezan a entrar para socavar".

Una de las claves es aprender a decir 'no': "Es importante aprender a decir no sin sentirte mal. Decir 'no' implica que vuelves a coger control de tu vida, la mayoría de veces por buena educación nos puede costar. La persona a la que le cueste decir que no es muy fácil que caiga en manipulación".

Por último, ha hablado, entre otras cosas, de la empatía: "Hay personas tan empáticas que las llevas por donde quieres. Y las hay con cero empatía, que solo ven a los demás para manipular y usar a mi servicio".