Margarita Robles: "Tenemos que superar la crisis sanitaria y económica. Luego ya vendrá el debate sobre la Monarquía"

LA BRÚJULA

La ministra de Defensa, Margarita Robles considera que no es momento de que la monarquía esté dentro del debate político, "Hay instituciones como la monarquía que tienen que estar al margen de la discusión política". Del mismo modo, cree que no se debería debatir sobre la renovación del poder judicial. "No es razonable y aceptable que dos años después de que acabe el mandato del Consejo, que el PP diga que no lo va a renovar".