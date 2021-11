La Junta de Andalucía incide en que es "fundamental" aprobar los Presupuestos

Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía descarta un adelanto electoral en su comunidad: "El gran objetivo que se tiene del gobierno de Andalucía es seguir manteniendo esa estabilidad y confianza y aguantar los 4 años, salvo que la situación se ponga en un entorno que impida el trabajo normal." Para que esto último suceda cree que "tendrían que pasar muchas cosas muy negativas. Ahora la prioridad es aprobar los presupuestos".

Sostiene que los datos son los que indican que no se necesita un adelanto electoral: "Hemos guardado cuando los demás decían que no había que guardar y ahora la CCAA no tiene que hacer un ajuste que permitiese llevar a cabo la recuperación económica: "En ese sentido destaca que "hemos sido capaces de compensar la caída de ingresos gracias a recaudar más, aun bajando los impuestos; la venta de inmuebles; el fondo COVID y la gestión de Fondos Europeos.

Por todo ello cree firmemente que "el clima que ustedes puedan ver en Andalucía, no es comparable con otro entorno." Y como ha comentado en varias ocasiones la prioridad es aprobar los presupuestos: "Al PSOE les hemos vuelto a citar porque nosotros queremos seguir negociando. Hay voluntad de que se quiere conseguir este presupuesto y salir adelante."

"Sabemos que tenemos unos Presupuestos encima de la mesa y que es fundamental aprobarlos para seguir liderando los indicadores económicos. Somos los primeros en creación de empresas y aportamos el 29% de los empleos generados", finaliza.