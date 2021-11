Voladura, más que simbólica, del pacto constitucional de la transición que efectúa el Gobierno y sus aliados del independentismo o el anuncio de que los mayores de 60 años recibirán una tercera dosis de la vacuna. Lo primero hace que sea un día de conmoción política, lo segunda una propuesta desarrollada por los CCAA para afianzar el éxito de la vacunación.

La reinterpretación de la Ley de Amnistía que se incluye en las enmiendas a la memoria democrática resulta incómoda para el PSOE porque está teniendo matizar en exceso esta tarde. La segunda es una excelente noticia que ilumina la acción del PSOE en el Gobierno.

¿Cuál habrá comentado Pedro Sánchez? No solo comentado, sino anunciado que es el juego que más le gusta. "Se ha acordado vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario", ha confirmado el presidente.

Esquerra no ha dado aún su aprobación a la Ley de Memoria Democrática pese a que el PSOE ha aceptado una reinterpretación de la Ley de Amnistía de 1977 que permite exigir responsabilidades a los crímenes de la dictadura. Pero no se deroga que es lo que querían los de Rufián. Desde el PSOE explican que no es posible derogarla pero sí reinterpretarla. Pero esto a Esquerra no le parece suficiente. Quiere indemnizaciones a las víctimas del franquismo. Cabe ante esto preguntarse, ¿Estamos dispuestos también a que no prescriban jamás los delitos de terrorismo? Ahora solo no lo hacen los que acarrearon la muerte de una persona. ¿Vamos a seguir considerando a las víctimas de ETA de segunda o tercera categoría? No es lo mismo una dictaría feroz con decenas de miles de muertos a sus espaldas, pero ¿los 40 años de ETA no fueron una suerte de dictadura en País Vasco?

Europa tiembla con la sexta hora de la Covid. En Austria o Alemania la incidencia empieza a estar disparada. Mientras en España la CEOE insiste en que las empresas deben vacunar a sus empleados y ser obligatorias.