El epidemiólogo, Daniel López Acuña, advierte: "Ahora no tenemos la inmunidad de grupo suficiente para que la vacunación frene la cuarta ola"

El epidemiólogo, Daniel López Acuña, analiza la vacuna de Astrazeneca en La Brújula: "Estamos ante una vacuna segura y eficaz, es importante no generar alarma. Ha estado siendo usada en el Reino Unido en millones de personas y no ha generado problemas mayores. No se puede establecer relación causal entre la vacuna y los episodios de trombosis, no hay ningún elemento para decir que no podemos seguir adelante"

Muchos países han vuelto de inmediato a vacunar porque saben que cada día que pasa con desprotección es tiempo perdido, opina y añade que en España se podía haber hecho antes. "Quizá la reanudación en España se podía haber hecho el lunes u hoy mismo" El epidemiólogo cree que hay que ampliar el uso de Astrazeneca a los mayores de 55 años, ya que "hay toda la evidencia de que se puede usar con eficacia en esos grupos, lo que permitirá proteger antes a los grupos más vulnerables". No hay evidencia, añade, para excluir a las mujeres más jóvenes.

Datos preocupantes

Estos días estamos viendo como el descenso de la incidencia se ha revertido en España y como en otros países de Europa, la situación empieza a ser preocupante: "Los datos me preocupan, es una tendencia generalizada en Europa. Italia ha tenido que confinar ante el repunte de la incidencia. En España, la incidencia se ha ralentizado y no es buena. Por dos fenómenos, la presencia de variante británica que acelera la transmisibilidad y porque en las últimas semanas se han levantado muchas restricciones. "Debemos seguir a rajatabla las medidas restrictivas en San José y en Semana Santa", tenemos que evitar un incremento que genere una cuarta ola.

"Al ritmo que llevamos, la vacunación no va a evitar una cuarta ola ahora, sino que lo haría más adelante en verano. No tenemos la suficiente inmunidad de grupo para pensar que la vacunación puede frenar la cuarta ola", finaliza.