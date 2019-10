El nieto de Franco: "Ríete tú de la época de mi abuelo, el despliegue de seguridad ha sido mucho mayor"

En La Brújula hablamos con Francis Franco, nieto de Francisco Franco, que "ha tenido un día terrible, con gran desgaste emocional y no he tenido valor para estar dentro de la carpa". Además, destaca el papel que han desempañado tanto la ministra de Justicia, Dolores Delgado como de Félix Bolaños, secretario de Presidencia, que "tengo que decir que se han portado muy bien y con gran dignidad".

ESCENA DESAGRADABLE: "Nos han encerrado en la zona del Panteón cuando estábamos saliendo. Primero al llegar había una escena muy desagradable que había un escáner para que no tomáramos imágenes y a mi cuñada le estaban obligando a borrar unas fotos que había sacado antes de que le quitaran el móvil. Ahí, ya me he enfrentado diciendo que estaban abusando de ella y ha sido un poco subido de todo. Ya se ha acercado Félix Bolaños y se ha acabado el problema".

PROBLEMA CON EL DE SEGURIDAD: "Había un memo al frente de la seguridad que luego encima la ha liado mucho peor". De hecho, al salir ha dicho que había estado captando imágenes de la inhumación y que tenía que entregarle el material. Ha sido un tema violento porque ha dicho que no nos dejaba salir y al final nos han encerrado dentro. Hasta que han llamado a la Policía, ha venido la Policía y hemos empujado todos y me he ido hacia donde estaban las cámaras porque sabía que la fuerza violenta no le iba a gustar a nadie".

¿CÓMO HA VIVIDO LA JORNADA?: "Para mi ha sido un día terrible, he tenido un desgaste emocional muy grande. Ha sido duro y ha habido momentos en los que me he venido abajo"

MOMENTOS COMPLICADOS: "El peor momento es cuando he oído cómo rompían el suelo para abrir la lápida y he pensado que ahí estaba mi abuelo... A veces la mente te juega malas pasadas".

ACTITUD DE LOS PARTIDOS: "No me ha gustado la actitud de ninguno de los partidos. Ni de la izquierda ni del centro derecha".

GOBIERNO: "La fecha de la ejecución la ha mandado el Gobierno por intereses propagandísticos y electoralistas". Además, reconoce que "felicité a Pedro Sánchez por su habilidad de poner a sus enemigos contra las cuerdas".