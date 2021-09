ASPROCAN pide que el Plátano de Canarias sea una excepción en la Ley de Cadena Alimentaria

La Ley de Cadena Alimentaria continúa siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector del Plátano de Canarias. Mientras que el debate en el Congreso de los Diputados sigue en pie año y medio después de su presentación, desde ASPROCAN denuncian la falta de avance en las negociaciones.

“Llevamos año y medio luchando con el Ministerio de Agricultura para que nos dejen actuar como comercializamos nosotros”, denuncia Domingo Martín Ortega. Según el presidente de la citada asociación, se trata de una ley que “carece de sentido” y afecta “de manera grave” a los productores plataneros, pues es “tremendamente destructiva porque va en contra del comercio habitual de plátanos”.

En este sentido, lamenta que la norma les somete “a una competencia desleal de la banana” y, además, “bloquea la comercialización”.

Referente a las enmiendas presentadas en el Congreso, remarca que, aunque algunas de ellas tratan de resolver el problema, no lo hacen “técnicamente ni jurídicamente”. “Es como si no hubiera nada sobre la mesa”, sentencia.

Como representante de los productores canarios, pide que se siga el ejemplo de Francia y el Plátano de Canarias pueda operar al margen de la Ley de Cadena Alimentaria: “La legislación europea permite excepciones y eso es lo que pretendemos”.

En contra de un precio mínimo

Los productores plataneros de Canarias se oponen al establecimiento de un precio mínimo, como dicta la Ley de Cadena Alimentaria, pues “va en contra del comercio habitual”, determina el presidente de ASPROCAN.

“Va en contra de las normas más básicas de comercialización”, explica Domingo Martín, a la vez que lamenta que los productos que no lleguen a ese precio tendrán que quedarse sin comercializar porque “las multas son extremas”, y cifra que un 30% de la producción se verá afectada.

Asimismo, critica que supondrá “una disminución de ingresos brutales y una pérdida de cuota de mercado” con respecto a la banana por “una ley que no solo no nos aporta nada, sino que no nos deja ser competitivos”.

Un reclamo que “no afecta” a otros productores

Desde ASPROCAN razonan que no solo piden esta excepción el “cien por cien de las asociaciones de productores de Plátanos de Canarias”, sino que esta no afectaría “a ningún otro productor del país”.

“Lo que no entendemos es que con argumentaciones técnicas suficientes y el cien por cien de la base social el Ministerio de Agricultura no haya dado una solución válida para nosotros”, puntualiza el presidente de ASPROCAN.

300 hectáreas agrícolas afectadas por Cumbre Vieja

El presidente de ASPROCAN analiza también cómo la erupción del volcán en La Palma está afectando a la producción del Plátano de Canarias, pues de las 400 hectáreas arrasadas en la isla 300 son de cultivo agrícola.

“Es un poco temprano porque no ha llegado la lava a la zona platanera, pero se estima que llegará al mar y que hará su trabajo negativo. Cuánto exactamente no se sabe”, asegura Domingo Martín, a la vez que añade: “El problema se está planteando porque está aislando la zona de cosecha e impide, sobre todo, que se pueda regar porque acabará con las condiciones de agua en breve y habrá que habilitar tuberías de otros lugares”.

Por el momento, “no está claro cómo habilitar conducciones que puedan pasar por la lava”, pues es un proceso “muy lento”, concluye.