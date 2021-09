La erupción de La Palma deja en vilo a 10.000 familias que viven del plátano de Canarias

Guillermo Martín Ortega de ASPROCAN, la Asociación de Productores de Plátano de Canarias nos cuenta cómo puede afectarles: "No ha llegado la lava a la zona platanera pero se estima que llegará al mar y hará su trabajo negativo. Toda la lengua de lava que llegue al mar tendra que pasar por zona platanera. Es pronto para saber cuánto habrá afectado. La lava está aislando las comunicaciones y que se pueda cosechar y regar. Habrá que habilitar tuberías para poder regar y que los cultivos no fallezcan"

"El tema del agua es más complejo porque no se sabe como habilitar conductos por la lava para poder llegar a regar", explica. El gran problema no es tanto lo que arrase la lava, que también, sino el cerco a los campos de plátanos que va a impedir que sean regados.

Pregunta Juan Ramón Lucas si confían en las ayudas gubernamentales: "¿Queda otro remedio? Tenemos un seguro colectivo pero entendemos que el problema no es solo del sector platanero sino de todas las casas"

La Ley de Cadena Alimentaria

"En febrero del año pasado se redactaron una ley de medidas urgentes para resolver los problemas del campo. Para nosotros es una ley desructiva que nos deja en competencia desleal con la banana y llevamos año y medio luchando para poder actuar como comercializamos nosotros y no con una ley que es un sinsentido para nosotros. No creemos que lo que no se ha resuelto en año y medio se resuelva en 24 horas", lamenta Guillermo que pide una excepción como sucede en otros países para que puedan vender su mercancía por debajo de un precio fijado y no se vean avocados a tirar esa mercancía excedente.

Porque es algo que ya ha sucedido en Francia: "Sabemos que Francia lo ha hecho con sus productos, ha excepcionado de la ley productos de Martinica y Guadalupe. Al querer exceptuarnos no perjudicamos a nadie en el país porque el 100 por cien de productores estamos de acuerdo, pero el Ministerio no nos da una situación válida"

"Del orden del 30 por ciento de la producción se tendría que quedar en Canarias. Y competimos con competidores con legislaciones mucho más permisivas. Perdemos cuota de mercado por una ley que no nos aporta nada", finaliza.