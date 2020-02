El cuaderno de Chapu: "El cateto eres tú"

EN LA BRÚJULA

Traigo en Holanda te quieren dar una pastilla letal para que te mueras cuando has vivido lo suficiente. La pregunta es ¿cuándo es suficiente? También traigo una app de ligar que se llama Hater en la que se junta la gente no por las cosas que les gusten, si no por las cosas que odian. Con el Hater se hizo Pedro Sánchez la investidura. Muera el sexo con amor! ¡Viva el sexo con odio!